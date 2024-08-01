我Q2成長略下修 仍居4小龍之首

近2年台灣GDP統計

〔記者鄭琪芳、徐子苓／台北報導〕主計總處昨公布第二季經濟成長概估五．○九％、下修○．○九個百分點，主因出口擴增力道不如預期，但企業投資步調加速，帶動資本形成大幅上修。主計總處簡任視察王翠華表示，若下半年GDP維持預測不變，今年經濟成長率將由三．九四％下修至三．九一％，目前國內景氣「穩定向上」。

根據主計總處資料，我國第二季GDP（國內生產毛額）成長五．○九％，低於五月底預測數五．一八％；但高於香港的三．三％、新加坡的二．九％及南韓的二．三％，居亞洲四小龍之冠。

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主計總處表示，AI（人工智慧）商機持續熱絡、終端需求回溫，第二季出口年增九．九一％，但較預測少四十七億美元，三角貿易及航運服務表現亦佳，併計商品及服務，概估輸出實質成長七．八七％、下修三．三五個百分點。王翠華說明，AI帶動出口沒有預期好，AI商機發酵時機難確定，加上終端需求回溫慢、海外產能開出等，傳產出口也不如預期。

不過，隨著需求轉強，企業投資意願回升，第二季新台幣計價資本設備進口年增十五．九二％，國內投資財生產量增十八．六二％，機械設備投資終止連五季衰退，營建工程與智慧財產投資也成長，加上廠商備料及回補庫存增加，概估資本形成（含政府、公營與民間固定投資及存貨變動）實質成長十五．三四％、增幅創十一季新高，較預測數增加十．四九個百分點，對經濟成長貢獻三．八七個百分點。

中研院上修今年GDP至3.88％

中研院經濟所昨也發布最新預測，上修今年經濟成長率至三．八八％，主因是在高效能運算與AI等需求帶動下，我國出口回溫，內需也維持熱度；但中研院示警，下半年通膨壓力不可小覷，預期全年CPI成長率將達二．二一％，突破通膨警戒線。

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