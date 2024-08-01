東方明珠褪色 星FDI超港追中

新加坡外商直接投資（FDI）3年來翻倍，去年達1597億美元，大幅領先香港470億美元。（法新社）

3年翻倍達1597億美元 去年領先港470億美元、落後中僅36億美元

〔記者林菁樺／台北報導〕新加坡外商直接投資（FDI）三年來翻倍！根據聯合國最新資料，去年吸收外商直接投資前四名經濟體分別為美國、中國、新加坡與香港；過去廿年，中港星三地對外資吸引力大、成長快速，但二○二○年疫情後，外商在亞洲布局出現改變，明顯轉向新加坡。我國駐新加坡代表童振源指出，「新加坡吸引外資大爆發，香港失去優勢，中國則不復盛氣」。

童振源於臉書引述聯合國最新統計資料，去年FDI前四名經濟體為美國三一○九億美元、中國一六三三億美元、新加坡一五九七億美元、香港一一二七億美元，新加坡大幅領先香港四七○億美元，甚至逼近中國。他分析，自二○二○年疫情發生後，新加坡吸引外資「大爆發」，從當年七四九億美元一路大幅攀升，反觀香港吸引外資金額不斷下滑。

請繼續往下閱讀...

童振源以中國加入世界貿易組織的二○○一年分析，中國當時FDI為四六九億美元、香港二九一億美元、新加坡一七三億美元；歷經二十年，中港星FDI金額都快速增長，且中港多大幅領先新加坡，但疫情爆發後，國際投資情勢明顯轉向、十分有利於新加坡。

觀察二○二一到二○二三年，中國FDI金額每年平均為一七七八億美元、香港一二○八億美元、新加坡一四二五億美元；以成長率而言，二○二一到二○二三年比上個五年，中國吸引外資每年平均金額成長率為二十七．二％、香港十一．七％、新加坡達七十八．八％，新加坡不但加速追趕，吸引外資已經超越香港、逼近中國。

星資產管理去年也超港 躍居亞洲最大金融中心

童振源強調，新加坡吸引資產管理規模也在去年首度超越香港，成為亞洲最大金融中心；根據最新公布去年數據，新加坡資產管理規模達四兆九四○億美元，首次超過香港的三兆九九三○億美元；近七年複合年均成長率（CAGR）新加坡為九％，香港僅四．三％，過去七年亞洲資金大量移向新加坡。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法