財經青紅燈》中國卷王寧德時代

中國「寧德時代」公司標誌與其生產的電池。（路透資料照）

■高嘉和

相較於電動車大廠特斯拉公布第二季財報，銷售連2季下滑、毛利率跌到僅剩17%，全球最大電池商中國寧德時代日前也公布半年報，毛利率高達26.5%；如此亮眼的獲利背後，前陣子卻傳出號召員工「奮鬥100天施行896工作制」，若從領取政府高額補貼、勞工血汗程度來看，寧德時代絕對是中企當之無愧的「卷王」。

現今中國社會、經濟各層面普遍出現「內卷」，就好像是去電影院觀影，當有一個人不守規矩站起來看，將逼著後排也跟著站起來，最後是整個影院內的人都被迫站著看電影。

請繼續往下閱讀...

6月中，中國社群熱議一則貼文，寧德時代號召員工「奮鬥100天施行896工作制」，即早上8點上班、晚上9點下班，每週工作6日，等於每日做足13個小時；這比之前被批評的「996」工作制更加血汗，且還不只一家，另一家自主品牌車企的奇瑞也這樣做。

被踢爆後，寧德時代董事長曾毓群公開場合沒有否認，僅強調這非強迫，只是在新能源行業「卷價格」環境下，號召大家去練好基本功。果然，寧德時代最新半年報繳出亮眼成績，上半年淨利達228.65億（人民幣，以下同）、年增10.37%，日均淨賺1.26億，毛利率達26.5%、年增4.9%，穩居全球電動車、儲能電池市占第一；另財報還揭露，寧德時代今年上半年獲得38.4億的政府補貼，也穩居補貼王寶座，補貼增幅達35%、遠大過淨利增幅。

一家毛利率超過特斯拉快一倍，絕對是中企獲利能力超前段班的寧德時代，領取那麼多補貼，卻讓員工加倍血汗，難道不算是中企「卷王」嗎？正因為中共只在乎發展新質生產力，不理會勞工死活，才會豢養出一堆狼性中企，如此不守規則、侵奪其他國家勞工工作權，被圍堵也只是剛好而已！

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法