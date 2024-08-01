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和碩董事長童子賢：AI熱潮 2年內擴及手機與PC

2024/08/01 05:30

和碩董事長童子賢昨日出席「2024HBR台灣企業領袖100強」贈獎典禮。 （記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕全球AI（人工智慧）發展如火如荼，輝達（NVIDIA）新一代Blackwell架構的AI超級晶片更是出貨在即，和碩（4938）董事長童子賢昨天表示，看好晶片大廠新品推陳出新，未來1、2年AI導入手機、個人電腦等終端裝置，會使電子產業變得非常熱鬧，「這個（AI）熱潮強強滾」，從半導體到零組件等產業都會雨露均霑。

AI民主化 開始落實了

童子賢出席「2024HBR台灣企業領袖100強」活動時表示，AI是目前產業非常重要的新發展趨勢，新的演算法已能讓人工智慧開始加強模仿人類，原先還有不少人會覺得「AI只是陌生的工具」，僅工程師、科學家、設計師等專業人士能夠操作，而非普羅大眾，如今Chat GPT已被民間廣泛使用，「所謂AI的民主化開始落實了。」

童子賢認為，也就是由於每個人都有AI近用權，不再只有專業人員才能接觸，造就邊緣運算裝置、神經處理器（NPU）出現加速、爆炸性成長，未來輝達Blackwell AI伺服器將負責雲端高速運算，與運算相關的設備也都會出現熱潮，除半導體到零組件，還包括散熱模組等。

童子賢提到，目前為止，尚無法以三言兩語形容產業對於AI伺服器產品的出貨盛況，「如果可以勉強形容，就是說出貨很熱鬧、強強滾這樣子」，至於新產品細節，各個專業廠家都有各自的揭露流程，該公告的都會公告。

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