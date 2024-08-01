蔡力行持平看待Q3 聯發科全年成長目標不變

聯發科昨日召開法說會。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）昨日召開法說會，持平看待第三季，但重申全年成長目標不變。聯發科執行長蔡力行表示，第三季預期手機、智慧裝置平台、電源管理IC三項營收類別皆約略持平，營收以美元對台幣匯率1比32.3計算，將介於1235億元到1324億元間，較上一季下滑3%至成長4%，營業毛利率預估為47%±1.5%。

Q2毛利率48.8% EPS 16.19元

聯發科第二季營收1272.71億元、季減4.6%，單季毛利率48.8%、季減3.6個百分點，淨利259.55億元、季減18%，每股稅後盈餘（EPS）16.19元，上半年EPS為36.04元。

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蔡力行強調，全年財務目標保持不變，以美元營收來看年成長可達14%~16%（mid-teens），今年是下一階段成長的開始，目前產業回到往年季節性規律，第四季可能相對較低，首季為今年回補庫存最後一季，客戶正在消化部分庫存，但庫存水位仍然健康。

蔡力行指出，下一代旗艦晶片天璣9400預計10月上市，採用業界最先進的3奈米製程，並進一步優化生成式AI功能；天璣9400首波導入的機型數量相較於天璣9300更多，聯發科有信心今年旗艦手機晶片產品營收成長超過50%。

台積若漲價 反映產品價格

至於外資關心若台積電（2330）調漲晶圓代工價格，是否影響未來毛利率表現；聯發科指出，台積電若調漲的話，是針對所有相關客戶調漲，聯發科會將漲價的成本反映到產品價格，至於明年毛利率尚未做財測，今年毛利率目標維持不變。

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