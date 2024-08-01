台壽高齡社會指標 退休3指數全走弱

2024台灣高齡社會退休生態觀察指標

〔記者高嘉和／台北報導〕物價、房價飆漲，民眾對樂退信心也看空！中信金控子公司台灣人壽與政大商學院昨共同發布「台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查，二○二四年退休觀察三大指數齊跌，「退休信心指數」摔落至五十六分不及格；「退休充裕指數」、「退休生活滿意指數」更創五年新低；退休準備年齡則延後至三十八歲，顯示在低薪通膨時代，國人對退休準備充滿無力感。

持續追蹤五年的「退休生態觀察指標」，今年三大指數首度全數走弱，其中「退休生活滿意指數」、「退休充裕指數」雙雙跌至六十三分，勉強守住六字頭，卻是歷年最差；「退休信心指數」僅五十六分，五年來三度不及格；調查也發現，民眾退休準備平均年齡三十八．○三歲，其中年輕世代退休準備平均年齡為四十一．八歲，較全體平均年齡晚了三．七七年。

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在退休充裕指數方面，調查結果逾六成未退族（六十一．七％）評估退休前無法備足退休金，更有六十一．九％認為退休金得另籌「自備款」才夠用；超過七成已退族則坦承，退休支出仰賴「社會保險」，凸顯理想與現實落差大。

退休安居方面，近八成民眾有興趣入住養生村，連兩年成長，其中四十歲以下青世代接受度超過九成；有八成五民眾願意月付六萬以下入住；高齡、單身人口日增，也讓養生宅接受度愈來愈高，七成一民眾有意願購買保額二○○萬保險商品，不僅有保險保障，還能抵減入住養生宅的保證金。

八月廿二日銀髮金融論壇 諾貝爾獎得主開講

「銀髮金融論壇」八月二十二日於台北晶華酒店登場，今年論壇主題「銀經濟、智未來」，重量級卡司包括諾貝爾經濟學獎得主史蒂格里茲（Joseph E. Stiglitz）跨海視訊開講，政務委員陳時中肩負推動健康台灣使命，專題演講分享如何「銀向健康老化 投資無齡未來」。

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