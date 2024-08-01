住宅補貼開辦 搭新青安最高可貸1250萬

今年度內政部住宅補貼八月一日起開辦，可搭配財政部新青安方案合併使用。 （記者徐義平攝）

〔記者徐義平、李文馨／台北報導〕今年度內政部住宅補貼八月一日起開辦，自購住宅貸款利息補貼、修繕住宅貸款利息補貼目標戶數各為四千、二千戶名額，均可搭配財政部新青安方案合併使用；以前者為例，符合資格者且戶籍在北市，最高優惠貸款額度可達一二五○萬元，自購住宅戶還可再享一碼、○．二五％的利息補貼優惠，時間到二○二六年七月底止。

內政部國土署表示，自購住宅貸款利息補貼額度，北市為二五○萬元、新北市二三○萬元、其它縣市二一○萬元；修繕利息貸款補貼優惠額度為八十萬元。

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要申請二項補貼須同時符合各縣市的家庭年所得、每人每月平均所得、家庭動產限額及家庭不動產限額等四項條件；以戶籍在北市為例，家庭年所得須低於一六四萬元、每人每月平均所得低於六萬八七七二元、家庭動產限額低於七一五萬元及家庭不動產限額低於九四○萬元。

六都與金門縣、連江縣以外的其它縣市，四項條件分別為家庭年所得須低於一○三萬元、每人每月平均所得低於四萬九八○五元、家庭動產限額低於三一○萬元及家庭不動產限額低於五四九萬元。

符合資格者申請方式包括線上、郵寄二種，申請時間為八月一日至三十日下午五點止。住宅補貼是採取評點排定補貼優先順序，其中弱勢家庭及特殊經濟需求的申請者，將額外評點加分或享有較低優惠利率，第一類優惠利率為一．一八七％、第二類為一．七六二％，但因另外享有一碼的利息補貼優惠，在二○二六年七月底以前，第一類優惠利率降至○．九三七％、第二類降至一．五一二％。

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