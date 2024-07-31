金管會拍板 主動式、多資產ETF明年上路

金管會證期局表示，「主動式ETF」是採取「全透明」揭露，全市場都可同時知道成分股，應無「跟單」疑慮。（記者王孟倫攝）

主動式ETF 採取「全透明」揭露

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會研議多日的「主動式」及「多資產」ETF，昨天終於拍板並公布明年正式上路。金管會表示，主動式ETF是採取「全透明」揭露，全市場都可同時知道成分股，應無「跟單」疑慮；至於多資產ETF將放寬指數成分證券標的，民眾未來可以同時投資股票及債券。

多資產ETF 將放寬指數成分證券標的

國內目前共有17家投信業者發行ETF，據了解，至少多達15家業者有興趣發行主動式ETF商品；投信業者預估，以目前ETF熱度來看，預期明年正式上路後，至少可以募集到2千億元。

請繼續往下閱讀...

金管會副主委陳彥良表示，金管會將打造具有台灣特色的「亞洲資產管理中心」，並從人、金流、參與機構及商品四大面向著手規劃相關措施。其中，商品是以鬆綁法規、開放多元化金融商品為方向，金管會與證交所、櫃買中心及投信投顧公會共同擬定開放主動式ETF及被動式多資產ETF，作為落實商品多元化。

證期局副局長高晶萍表示，主動式ETF是由基金經理人依照投資目標與投資策略主動建構投資組合，並進行操作調整；相較之下，現行的被動式ETF，則是透過追蹤、模擬或複製標的指數之績效表現，兩者截然不同。

考量國內首次引進主動式ETF，高晶萍說，初期開放主動式股票ETF及主動式債券ETF，投資組合採「全透明」方式，每日向市場公告ETF實際投資組合（前一日），且不強制要求須有績效參考指標。

全透明恐致「跟單」？ 金管會：對投資人皆公平

不過，外界擔心主動式ETF因採取全透明揭露，是否會出現「跟單」問題，造成股市波動或其他亂象？高晶萍回應，主動式ETF的每日揭露，是指今日開盤前，就知道昨天所有的投資組合比重，等於整個市場都知道成分股，對投資人都是公平的。

其次，我國追蹤指數之被動式ETF市場近年來快速成長，投資人對於指數成分為股票或債券之ETF已相當熟悉，先開放固定比例股債平衡型被動式ETF商品，後續視實際發展狀況，再循序漸進開放其他多資產ETF。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法