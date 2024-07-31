11年新高 男女平均所得差距1.6倍

財政部統計，2022年綜所稅平均所得，男性是女性1.6倍。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕根據財政部統計，二○二二年綜所稅平均每人所得約六十．六萬元，高於二○二一年的五十六．五萬元，其中男性平均七十五萬二五三○元、女性四十七萬五六九元，男女差距一．六倍，為十一年最高。另，國人「傳子不傳女」觀念仍在，二○二三年拋棄繼承仍是女多於男，受贈人數則是男多於女。

財政部公布「性別統計年報」，二○二二年綜所稅所得人數一二三九．七萬人，總所得七．五一兆元。各類所得中，薪資所得五．六七兆元最多，男性平均八十一．九萬元、女性五十七．二萬元，差距一．四三倍；股利所得一．一九兆元次之，男性平均二十一．四萬元、女性十三．一萬元，差距一．六三倍。

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此外，執行業務所得男性平均二十一．三萬元、女性十一．四萬元，差距一．八七倍；退職所得則是唯一「女高於男」，男性平均五十二．五萬元、女性六十．八萬元。官員表示，股利及執行業務所得男女差距較大，研判與企業負責人、董監事及執行業務者以男性較多有關。

另，二○二三年遺產稅實徵件數一萬二六六四件、遺產總額約六八○六億元，扣除免稅額及扣除額，遺產淨額約三五六八億元，其中被繼承人男性二三九八億元、女性一一七○億元，差距二．一倍，為十一年新低。贈與稅實徵件數一萬九八二三件、贈與總額二三一二億元，贈與淨額則約一八一四億元，贈與人男性約一○七○億元、女性七四四億元，差距一．四倍。

財政部並指出，去年遺產拋棄繼承共九萬二二九七人，男性占四十五％、女性五十五％，女性占比呈緩降趨勢；去年贈與受贈人數二十七萬三○三三人，男性占五十八．七％、女性四十一．三％，女性占比則呈上升趨勢。

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