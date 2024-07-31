自由日日Shoot》詐領租金補貼 已移送22案 2案判刑

三百億元租金補貼專案爆發詐領風波，國土管理署表示，將加強監管和審核機制。圖為示意圖與新聞事件無關。 （資料照）

〔記者徐義平、李文馨／台北報導〕三百億元租金補貼專案爆發詐領風波，內政部國土署指出，二○二二年開辦以來，初步統計有超過一百件疑似詐領租金補貼，已有二十二件移送司法、警察等機關調查，目前有兩案經法院判決確定，主因假冒他人名義簽訂租約並申請租金補貼，後續除追究刑事責任，也同步追回詐領金額。

國土署住宅管理組組長歐正興表示，該專案中央、地方政府、甚至透過民眾檢舉都會進行稽查。政風處會針對疑似個案實地訪查，一旦發現嫌疑很大，便會報案請警方協助。另，曾出現過房東突然收到相關稅務資訊，但實際上該名租客早已搬走，便向地方政府檢舉。

請繼續往下閱讀...

他強調，民眾切勿以身試法，因為詐領不僅涉及偽造文書，更有詐欺等法律問題，絕對會追究刑事責任，再同步追究民事責任，目前已確定判決的兩案，刑事責任為多個月的有期徒刑。

國土署指出，該專案溢領比詐領的多，溢領租金補貼多因個人資格條件變動所致，包含繼承、購屋或受贈、婚後配偶持有房屋、租約提前終止、申請人死亡等，經國土署調取資料比對，皆已通知申請人繳回溢領款項。

根據國土署統計，該專案第一年度核准戶數約二十七．八七萬戶，第二年度核准戶數累積近五十九萬戶，推估到年底有機會突破七十萬戶。歐正興指出，最終核准戶數確定會超過五十萬戶的補助目標，超過部分會全數補貼。

房產業者指出，若第二年度最終核准戶數超過五十萬戶的目標，預期第三年度應會適時調高補助目標戶數，甚至以第二年度最終核定戶數為參考。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法