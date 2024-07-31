自由日日Shoot》租金補貼溢領1.2億待追 詐領109件 將追究法律責任

三百億元租金補貼專案爆發詐領風波，國土管理署表示，將加強監管和審核機制。圖為示意圖與新聞事件無關。 （資料照）

〔記者李文馨／台北報導〕根據審計部一一二年度中央政府總決算審核報告，內政部辦理「三百億元租金補貼專案」，發生溢發、詐領租金補貼案件，尚待追繳溢領金額高達一億餘元，疑似詐領案則有一○九件。國土管理署表示，將進一步加強監管和審核機制，並採取司法途徑追究法律責任，籲民眾切勿以身試法。

冒名申請、偽造契約、多案補貼匯同一帳戶

政府近年推動住宅政策共有三面向，包含增加社會住宅、租金補貼和購屋協助。在租金補貼部分，審計部指出，截至今年四月底，租金補貼核定戶數已達計畫目標五十萬戶，不過因租金補貼核撥期間受補貼者死亡或購置房屋，或國土署及各地方政府審查時未能及時發現申請人資格不符、系統資料登載錯誤等，而有受補貼者死亡、持有房屋、入住社會住宅、不具經濟或社會弱勢身分、未成年子女數誤計等，仍核撥補貼或加碼補貼的溢領情事者，計有一萬四五四九件，待追繳金額一億二八三四萬餘元。

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審計部也說，國土署接獲民眾檢舉或地方政府審查通報，部分案件有遭冒名申請租金補貼、或遭偽造租賃契約、或多件申請案租金補貼匯入同一人帳戶等異常情形，疑似詐領租金補貼共一○九件，已有九十八件由政風室調查中，其中十一件移請檢調單位偵查辦理。

國土署強調，對於租賃契約有虛偽或不實的情事，都會追究相關刑事責任，呼籲民眾如無租賃事實切勿以身試法。

在社宅部分，審計部指出，政府直接興建社宅，預計今年底可達工程完成發包十二萬戶目標，預定完工可入住約近四萬戶，但民眾對於社宅需求殷切，且平均中籤率偏低，建議加速提升供給量能。

審計部︰3處社宅出租率未達80％

審計部也提及，部分社宅有空置未全數出租情形，如新北市板橋民權青年社宅、台中市育賢段二期社宅、高雄市鳳山共合宅等三處出租率未達八十％；林口世大運選手村社宅截至今年三月底，還有二三四戶未出租使用，建議研謀改善。

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