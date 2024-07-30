前市府發言人批謝︰歪樓公文被打臉

基隆市長謝國樑廢止台電興建四接同意函的處分近日遭農業部撤銷，前基隆市政府發言人游本明昨批評凸顯謝的荒謬市政再多一條。（取自游本明臉書）

市府無權核准開發計畫 同意僅限保育區相關內容

〔記者俞肇福／基隆報導〕謝國樑上任基隆市長後，廢止台電興建四接同意函的處分近日遭農業部撤銷，前市府發言人游本明批評凸顯謝的荒謬市政再多一條，難怪被農業部打臉；謝國樑則表示，他堅守維護市民權益的立場，反指前市長林右昌的作為，是在替中央解套。

對於謝國樑指林右昌是將民進黨能源政策的需求，放在基隆鄉親的期待之前，游本明反擊說，林右昌已多次說明，市府無權也沒有核准開發計畫，當初市府的「原則同意」，是指「同意調查報告所提跟保育區重疊部分的內容」，並非市府核准「四接」開發案，要求謝國樑別再亂扯；她並指責謝國樑無心市政又歪樓前市府時期的公文，連公文都懶得看清楚，難怪被農業部打臉。

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謝國樑則表示，「那位發言人」的說法不重要，現在的市府堅守維護民眾權益的立場，他不樂見「四接」繼續推動，如果未來環評過關，市府會透過行政權審查做最後把關，保障基隆的區域發展利益及海洋環境生態；謝國樑也呼籲賴清德總統重新思考能源政策，期待「四接停建」變成賴清德能源政策改變的起手式。

「四接」的公投領銜人、前基隆市議員王醒之批評說，農業部越俎代庖、也幫忙為台電開路，這是不對的，基隆水產動植物保育區早在一九九九年就劃設公告，漁業法第四十四、四十五條都明文規定，保育區的主管機關是基隆市政府，並非農業部，「四接」興建對保育區有無影響？應尊重基隆市府的認定意見。

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