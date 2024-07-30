攸關北北基宜480萬人 台電拚環評過關

農業部撤銷基隆市府對協和電廠更新改建計畫的廢止處分，而依照環評初審進度，台電須在七月底繳交環評補件資料，但仍可申請展延。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕農業部近日撤銷基隆市府對協和電廠更新改建計畫的廢止處分，至於環評初審部分，依照時程台電須在七月底繳交環評補件資料，但仍可申請展延。台電表示，目前已委請專家進一步提供完整資料，期能在後續審查時提出佐證、詳加說明，以爭取委員會審查通過，目前相關說明資料仍在努力準備中。

台電多次強調，北北基宜區域近年來，用電急遽成長，仰賴外援極可能超過北東電網的安全輸送上限，為求電網供電穩定，需設置自有電源，考量燃氣發電可快速起降，因此協和電廠以「以氣換油」作為轉型目標，期可減少九十六％空污及五十二％碳排。

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台電表示，協和轉型計畫是滿足四八○萬人用電需求的根本解方，目前開發時程已經延宕，台電會積極與地方持續溝通。

有關保護珊瑚生態；台電指出，「東移方案」將填海面積縮小，且可保留電廠外側潛堤區珊瑚及大海扇區，以人工營造與自然著苗機制的並兼方式復育珊瑚生態。

有關港安方面；台電解釋，基隆港的水工模型試驗及真時操船報告書都經過第三方驗證，未來LNG船駛入港嘴後，即可迴轉離開基隆港的航道停靠接收站，不必駛入基隆港原有港區，其他商船可正常通行作業，不用等待LNG卸收，「絕不塞港」。

另民眾擔憂儲氣槽安全性；台電說明，LNG是極低溫，不可能自燃或爆炸，另先進儲槽的防護設計極為安全嚴謹，可確保液化天然氣與大氣分隔，保持低溫同時隔絕氧氣，液化天然氣無法於槽內、槽外「自燃」。

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