股房雙漲財富效果 7月CCI創近3年新高

中央大學台經中心昨公布7月消費者信心指數（CCI），6項分項指標中，投資股票時機下降。（中央社資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕中央大學台經中心昨公布七月消費者信心指數（CCI），總指數為七十五．三六點，較上月顯著上升二．六七點，創下近三年新高。

本次調查中，六項分項指標有四項上升，包含物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會；購買耐久性財貨持平；投資股票時機則下降。而從絕對水準來看，只有購買耐久性財貨指標偏向樂觀，其他五項皆偏向悲觀。

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其中，上升最多的分項指標是「物價水準」，為三十八．四一點，月增五．九三點，創二○二一年十一月以來新高。中央大學經濟系教授吳大任指出，這可能和股市、房市熱絡有關，在所得增加的情況下，民眾對物價上漲的感受較淡。

唯一下降的「投資股票時機」為五十六．五六點，月減一．八二點。儘管今年AI（人工智慧）商機帶動台灣出口成長，但吳大任擔憂，有些廠商在AI領域進行許多投資，如果沒辦法創造更多營收，基本面就會出現問題；現在AI產品主要還是賣給企業，尚未延伸到終端消費者，因此廠商對AI的投資和創造出的營收不成比例，AI到底能否讓企業賺到錢，還有待觀察。

他指出，雖然AI PC已問世，但技術不見得成熟，且價格很高，消費者還是有所遲疑，未來若相關廠商營收不如預期，股價恐會開始修正，這可能也是台灣下半年要留意的風險，萬一出現反轉，台灣出口就會面臨很大的挑戰。

他還提醒，調查期間未涵蓋凱米颱風來襲、股市重挫，無法完全反映這些重大事件的影響，颱風導致中南部嚴重水災，料將衝擊蔬菜水果的生產，進一步帶動外食價格。

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