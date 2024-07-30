盤勢分析》中小型股殺聲隆隆 弱勢反彈

台新投顧副總黃文清指出，中小型個股持續修正，加權指數呈現弱勢反彈，整理時間恐再持續且拉長。（資料照）

受到上週五美股反彈激勵，台股昨日開盤跳空大漲直接飛越季線，一度大漲352.19點，無奈矽智財廠指標創意（3443）因法說會展望不如預期，股價被摜至跌停，矽智財族群集體跳水，衝擊中小型電子股賣壓全面出籠、殺聲隆隆，OTC指數急殺重挫1.6%，加權指數上下震盪逾300點，靠著台積電（2330）與金融股力撐，終場小漲45.28點，收在22164.49點，季線得而復失，成交量約3992億元。

3大法人昨合計賣超85.9億元，其中外資賣超6.7億元、投信買超61.9億元、自營商大賣141.1億元；外資台指期淨空單小減1114口，累積外資台指期淨空單仍有3.62萬口左右。

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台新投顧副總黃文清指出，中小型個股持續修正，加權指數呈現弱勢反彈，整理時間恐再持續且拉長，接下來需觀察美國與台灣科技股財報與法說會後續發展，在等待的過程中，短線指數仍陷入震盪整理格局。

統一證券分析，台股上週五再度出現跳空缺口，指數下殺摜破季線，且5日、10日均線持續下彎，短線台股震盪整理的機率仍高，建議檢視持股，汰弱留強，控制資金持股比重。（記者卓怡君）

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