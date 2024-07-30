力成今法說會 聚焦西安廠營收缺口怎麼補

力成如何彌平西安廠可觀的營收缺口，將是今日法說會上焦點。（圖為力成董事長蔡篤恭，資料照）

美光已接手 下半年營收將少30億 昨股價開低走低

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測大廠力成（6239）第三季起，少了西安廠可認列營收，法人估計每月營收約減少5~6億元、減幅近10%，等於影響下半年營收約30億元，如何彌平這可觀的營收缺口，將是今日力成法說會上關注的焦點。

力成中國西安廠於2014年設立，主要提供美光（Micron）封裝服務，雙方約定合約滿6年之後，美光有權利購買力成西安的資產，美光於2023年6月中旬提出購買力成西安資產的通知，雙方簽訂買賣合約並協議提供一年的過渡期，以利辦理過渡期間內的相關事宜。

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力成西安廠賣給美光，交割日為今年6月28日，交割價金額估約5143.6萬美元。法人估此案可貢獻力成每股稅後盈餘達3~4元之多，力成第二季營收195.87億元，季增6.86%，符合預期季增中高個位數的財測目標，獲利因有此業外挹注，則可望顯著成長。

外資連8賣 投信連10買

但從第三季起，力成西安廠正式由美光接手，少了西安廠營收，法人估計力成每月營收約減少5~6億元，等於影響下半年營收約30億元。力成除了迎接景氣回溫之外，將集中資源，量產AI相關先進封測技術，力拚彌平西安廠營收缺口，詳細情況有待公司今日法說會中進一步說明。

力成昨股價開低走低，以188元開出，盤中最低為171元，最後收173.5元，大跌15.5元、跌幅8.2%，成交量逾1.22萬張；其中，外資擴大賣超達7178張、為連8賣，而投信則擴大買超達4164張、為連10買。

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