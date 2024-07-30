胡亦嘉持股若要逾10% 須事先核准

金管會昨表示，胡亦嘉持有瑞興銀行超過5%後，就已依法向金管會申報，日前也曾經請他到金管會說明，已當面告知，未來若要達10%就必須「事前」申請核准。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕街口集團創辦人胡亦嘉傳出已買入8.7%的瑞興銀行持股。金管會昨表示，胡亦嘉持有超過5%後，就已經依法向金管會申報，由於胡持股一直增加，日前也曾經請他到金管會說明，已當面清楚告知，未來若要達10%就必須「事前」申請核准。官員強調，未來將依照主管機關權責，「持續密切關注」本案之動向發展。

官員說明，根據「金控法」第16條及「銀行法」第25條規定，同一人及同一關係人持股超過5%須向金管會申報；持股若要逾10%，必須事先申請核准，也就是「審查大股東適格性」，若違規，超過部分無表決權且須限期處分。

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若事後才送審

超過部分無表決權且須限期處分

金管會官員表示，已在日前約見胡，瞭解其意圖與想法；而胡亦嘉表達，由於瑞興銀經營得不錯，財務狀況良好，所以持續加碼持股。

2020年9月因為街口「託付寶」銷售爭議案，胡亦嘉遭金管會解職街口投信董事職務，且裁罰3百萬；接著在2022年9月，又因他辦理基金配售時涉嫌未公平配售投資人，遭到台北地檢署依違反證券交易法起訴等。

若胡亦嘉未來持股超過10%，是否符合大股東適格性？官員說，現階段胡持股未超過10％，就視為財務性投資，未來若要超過10%，必須「事前」申請、就是得審查大股東適格性，而不是等到買到10%才事後送審。

大股東適格性審查有兩大重點，第一是「消極資格」，也就是「不能有」的條件，像是不能被判刑等；據瞭解，若依此檢視胡亦嘉，他目前僅被起訴，而非遭法院判刑，適法性較無問題，但仍須金管會審核。第二是「積極資格」，也就是「必須有」的條件，這部分屬於專業能力的審查，必須由金管會進一步檢視。

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