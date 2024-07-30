街口小霸王大買瑞興銀 持股達8.7% 躍第3大股東

街口金融科技自3年前開始買進瑞興銀股票，現已名列第三大股東，持股8.7%、2730萬股。（圖為街口金融科技董事長胡亦嘉，資料照）

胡亦嘉：絕不會加碼超過10%

〔記者李靚慧／台北報導〕被外界暱稱「小霸王」的街口金融科技董事長胡亦嘉又有大動作。根據瑞興銀（5863）年報顯示，街口金科已名列第三大股東，持股8.7%、2730萬股，以昨瑞興銀收盤價13.7元計算，市值逾3.7億元。胡亦嘉表示，因繼續加碼需要金管會核准，他「絕對不會加碼超過10%」，且目前對此投資沒有太多想法，但以街口金科為主體登錄興櫃，明年應可望實現。

瑞興銀的前身為台北市第一信用合作社，是由信合社改制的商業銀行，資本額無須達100億元門檻，目前實收資本額31.39億元，最大股東為新光合纖；根據瑞興銀年報，新光合纖、宜廣實業及吳東昇個人和配偶持股合計逾4成；胡亦嘉的街口金科持股8.7%，是第三大股東。

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先拿銀行執照？稱沒想那麼多

對於為何會想要投資銀行？胡亦嘉表示，根據他的觀察，某些服務比較難以「新的方法」進行，還是「有一些牌照可能會較符合台灣現在的監管狀況」；不過，這是否意味著希望先拿到銀行的執照？他表示，也許會先有深度合作，後續再看看，現階段並沒有想那麼多。

為何是瑞興銀行？胡亦嘉說，他與對方的大股東認識，自3年前開始買進，但每次「多少買一點」，之前成本很低，也可算是長期投資，陸續買到5%後，因為持股超過5%就要事後申報，所以有被金管會找去聊聊天，至於瑞興銀的大股東，「沒有人會不歡迎人家買他的股票吧」。

瑞興銀表示，街口與每家銀行都有合作，瑞興銀的帳戶也可以綁定街口進行支付，瑞興銀要到明年才有董監改選，看之後的變化再說。

金融業人士分析，如果街口金科有了一間銀行，可建構一個僅欠缺保險、證券的生態系，以往科技業者從事金融服務，很難找到全面合作的銀行，胡亦嘉此舉如同突破了這樣的合作限制，將可期待有更順暢的合作。

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