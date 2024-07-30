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製造業拚高階製程 研發經費創高

2024/07/30 05:30

2022年製造業研發經費突破8千億元大關、達8216億元，創歷史新高。（歐新社）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部統計處昨公布「我國製造業研發與技術交易變動分析」報告，二○二二年製造業研發經費突破八千億元大關、達八二一六億元，創歷史新高，較上一年成長十三．八％，近十年平均每年成長七．一％。

經濟部指出，我國製造業積極投入研發以提升國際競爭力，製造業研發密度（研發經費占營業收入比率）亦呈穩定上升趨勢，二○二二年是三．七％，較二○一三年上升一．三個百分點。

觀察行業別，製造業研發經費以電子業投入最多，二○二二年我國製造業研發經費集中在電子零組件業，占六十一．五％居冠，主因是業者專注於高階製程相關技術開發，以維持國際領先優勢，電腦電子及光學製品業二十．五％次之，兩者合計占製造業研發逾八成。

觀察主要國家製造業投入研發的前三大業別，經濟部分析，隨各國產業優勢不同、主要業別亦略有不同，但皆包含電腦電子及光學產品製造業（含電子零組件業）、化學及醫藥製造業兩項產業，其中南韓、我國及美國，皆超過一半的研發量能集中在此兩大產業。

經濟部指出，製造業投入研發經費集中於大型企業，研發經費以二百人以上的大型企業為主，占比九十二．七％，近十年平均年增七．六％；中、小型企業則平均年增二．三％、二．六％。

研發密度上，也以二百人以上的大型企業最高，二○二二年研發密度為四．九％，高於整體的三．七％。相較於二○一三年，以大型企業研發密度提高一．七個百分點最為顯著，而中、小型企業則變動不大。

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