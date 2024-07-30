推高日圓提振消費 日銀估將升息

市場預期日銀在週三會後將會升息，這將有助於推高日圓。（美聯社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕日本最高經濟委員會表示，日本政府與日本銀行（BOJ）在引導決策時，必須將近期日圓的疲軟納入考量，日圓貶值已連續四個季造成消費萎縮，而提振消費是政府短期經濟政策的關鍵。市場預期日銀在週三會後將升息，這將有助於推高日圓。

日本最高經濟委員會在聲明中指出：「我們不能忽視日圓疲軟和物價上漲對家庭購買力的影響，政府和日銀密切關注近期日圓貶值來引導政策非常重要。」該聲明凸顯了日本決策人士擔憂日圓貶值造成的經濟影響，日圓貶值推高了燃料和食品的進口成本，進而打擊了消費力道。

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日圓疲軟也可能成為日銀在週三結束的例行貨幣政策會議上討論的重要議題，屆時日銀理事會將制定一套詳細計畫，以縮減巨額債券購買規模；市場押注日銀有七十％機率將基準利率調高○．一個百分點至○．二％，而美國聯準會（Fed）在週三例行貨幣政策會議後也可能暗示九月將降息一碼（○．二五個百分點），這將有助於推高日圓。

七月初，日圓兌美元一度觸及三十八年最低的一六一．九六日圓，較年初重貶十四％，促使日本政府進場干預。上週日圓出現四月底以來單週最大漲幅，主要是因為市場臆測日銀將會升息，加上日股因為美股而出現沉重賣壓，導致投資人買進日圓避險，週一日圓兌美元已回升至一五三日圓至一五四日圓之間。

巴克萊匯率和利率策略師門田真一郎（Shinichiro Kadota）表示：「最終，美股仍是重要關鍵，市場波動一直是美股在引導，我們需要看情況是否穩定下來。」

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