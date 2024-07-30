比亞迪殺價無底線 泰車主串聯訴訟

比亞迪在泰國推出Atto車款搶占市占率，大打折扣戰造成二手車價崩盤，激怒第一批車主串聯，擬提出集體訴訟。（路透）

1年折價31萬造成二手車崩盤 消保會展開調查

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國電動車巨頭比亞迪為維持在泰國車市的領先地位，近來針對Atto休旅車推出更多折扣，造成二手車價崩盤，激怒第一批車主；日本經濟新聞報導，這些車主在社交平台上串聯，擬提出集體訴訟。

報導指出，比亞迪多達三十四萬泰銖（約三十一萬台幣）的折價，直接造成現有車主權益受損。二○二三年一月，比亞迪在泰國推出Atto車款一個月後購車的達拉孔恩說，「我被告知在泰國政府補貼到期後，車價將在兩個月內上升，且通常新車每年折舊十％，但比亞迪不斷將新車價格壓低，等於越早買車越倒楣」。

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若加銀行貸款與政府十萬泰銖（九．二萬台幣）補貼，達拉孔恩去年花一一九．九萬泰銖買車，今年初最新款Atto車價已低於一百萬泰銖，目前最新車價則不到八十五．九萬泰銖；他說，「如果當時比亞迪宣布車價在一年後將砍掉三十四萬泰銖，會有人跟你買車嗎？」

達拉孔恩與其他比亞迪車主在臉書上串聯集體訴訟的可能性，投訴已送達泰國消費者保護委員會；一名內閣官員指示該單位，對於比亞迪及其競爭者不斷加碼的流血價格戰展開調查。

泰國車企掀起的價格戰，正值泰國經濟面臨三重威脅之際，亦即經濟成長疲軟、消費者債務居高不下及電動車供應過剩，最後一個威脅主因在於中國電動車的大舉進口。

中國電動車湧入，已衝擊泰國傳統汽車製造商及零件供應商，迫使生產削減、工廠關閉；泰國工業聯合會調降年度汽車生產目標從一九○萬輛至一七○萬輛。

預期更低價 上半年銷售年減24％

消費者預期今年底前，車企將提供更多折扣，因此延後購車；數據顯示，今年上半年泰國整體汽車銷售年減二十四％，六月僅銷售四．七六萬輛車，較去年減少一．七萬輛。

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