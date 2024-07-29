北市房價所得比 20年加重9.48倍

20年來全國、六都房價負擔變化

全國房價所得比10.35倍、房貸負擔率44.3％ 雙創高

〔記者徐義平／台北報導〕房價飆至新高，全國房價所得比、房貸負擔率也雙創史上最沉重。根據內政部最新統計，今年第一季全國房價所得比十．三五倍、房貸負擔率四十四．三％，雙雙創下統計以來新高。

觀察六都最新房價所得比，除台北市外，其餘五都均為史上最高；六都房貸負擔率則同步創下史上壓力最大。六都房價所得比分別為台北市十六．○八倍、新北市十三．三六倍、桃園市八．九倍、台中市十二．三三倍、台南市九．七六倍、高雄市九．九一倍；南二都房價所得比已逐步逼近十倍。

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對照二十年前房價所得比，全國二○○四年第一季為四．七倍，今年第一季來到十．三五倍，二十年來加重五．六五倍；六都以台北市加重最多，二十年來從六．六倍飆至十六．○八倍，加重九．四八倍；桃園市加重最少，二十年來增加三．一六倍。

房市專家何世昌指出，台灣房價貴、居住負擔沉重是不爭事實，但若單純討論房貸負擔率，目前數據有待商榷；因內政部房貸負擔率計算標準是二十年期房貸，但如今三十年期房貸是主流，若套用三十年期房貸計算，各縣市房貸負擔率會降低六％至十％不等。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，從房貸負擔率、房價所得比雖可判斷房價、房貸壓力，但目前房價樣本是實價登錄成交案件的住宅類交易價格資料，對於成屋價格趨勢有溢價空間、領先意義的預售市場，價格表現難涵蓋，尤其新竹、嘉義等高科技投資新興區偏重預售屋市場。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，即便房貸負擔加重，但房市仍交易熱絡，主要還是有家長出頭期款，加上現行官方統計偏向保守，因此出現買房痛苦加重但買氣卻暢旺的情形。

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