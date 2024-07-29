總價千萬、逾20年房貸 成購屋門檻

20年來全國、六都房價負擔變化

2017年Q4房價站穩千萬不再回頭 總價漲幅達33.55％

〔記者徐義平／台北報導〕高房價、超長年期房貸已成民眾購屋須面對的現實。根據內政部資料，全國購屋總價連續二十六季逾一千萬元，全國新增房貸年限更連續二十七季逾二十年。房產業者分析，面對逾千萬房價，在所得提升有限的情況下，拉長房貸年限似乎成了唯一的路。

根據內政部不動產資訊平台發布資訊，全國平均購屋總價首度突破一千萬元是在二○一五年第四季、約一○二三．二萬元，但僅隔一季就摔破千萬元，之後二○一六年第二季、二○一七年第二季都曾破千萬元，但均止於單一季度；直到二○一七年第四季第四度站上千萬元後，便未再低於一千萬元。

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去年第四季平均購屋總價更突破一三○○萬元，今年第一季則達一三四九．七萬元。房產業者指出，二十六季以來，平均總價漲幅已達三十三．五五％。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，隨房價不斷走高，台灣正出現房市香港化、房貸日本化的趨勢，房子越買越小與房貸越揹越久，但目前並未有對於房價強力的調控措施，短期內房價壓力沒有降溫跡象。

購屋要靠「隔代鈔能力」 買小、老、遠、延長還款

房市專家何世昌指出，在高房價環境下，購屋族只能買更小、更老、更遠，或延長房貸還款期限來降低每月還款負擔，或是靠「隔代鈔能力」來提升買房能力，由父母等長輩資金奧援買房更為常見。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，舒緩高房價的貸款壓力，無非就是降息、拉長寬限期、延長還款期限，但台灣的利率水準本來就不高，利息補貼的空間及感受有限；寬限期雖有感，但使用條件有限，甚至還有綁約等限制。

相對來說，效果最長、最有感的四十年期房貸，就成為新青安貸款最鮮明標誌，也變成市場依循指標；但副作用是降低買方對總價的敏感度，產生租不如買的競價關係，促進追價心態，間接加速拉高房價。

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