〈財經週報-投資觀點〉2024下半年降息將來臨 美國選舉白熱化 影響全球股市走向

輝達、蘋果、微軟將陸續推出新產品，從軟體至硬體，AI相關產品將可望帶來新一波科技盛世。（路透）

■羅壯豪

時序進入2024下半年，降息預期逐漸明朗，隨著美國選舉進入白熱化階段，全球股市走向備受矚目。進一步觀察投資市場態勢，降息的來臨，有望為全球經濟進入新一輪寬鬆政策週期。惟美國選舉情勢變化，將使市場波動加劇，形成不確定性。整體而言，2024下半年全球股市展望相對複雜。

輝達下半年推出新AI伺服器

過去幾個月中，全球經濟增長放緩、通脹壓力緩解，促使各大央行考慮放鬆貨幣政策，降息的到來，刺激企業投資和經濟增長，尤其對成長型公司的股價更有積極推動的作用。此外，在未來低利率環境下，債市與股市將成為資金流入的主要渠道，當降息速度越快，投資級債券表現更值得期待，且目前殖利率數據呈現出未來幾年債券有著可觀的報酬率，投資人可把握降息前佈局債市的機會。而在股市方面，輝達預計將於下半年推出效能增進數十倍的AI伺服器，蘋果也宣布新一代iPhone將正式進軍生成式AI領域。除此之外，微軟更是攜手高通晶片，推出AI PC新品，從軟體至硬體，AI相關產品將可望帶來新一波科技盛世。

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惟美國選舉進入白熱化階段，選舉結果的不確定性使得市場波動加劇。儘管降息預期將為股市帶來支撐，然在過去幾次選舉中，美國政策方向的變動直接影響著全球貿易關係。若選舉結果導致美中關係進一步緊張，全球供應鏈將面臨更多挑戰，從而對相關企業的股價產生負面影響。反之，若美中關係緩和，將對該地區市場形成支撐。

在降息和美國選舉兩大因素的共同影響下，全球股市走向將呈現複雜的動態。面對不確定的市場環境，投資人可採取「定期定額」的投資策略，將資金拆分成多筆，以「少量多餐」的方式投入台美股市場，透過長期規律買進，不僅能降低長期持股成本，更能分散進場時機，避免短線追高的風險。

展望下半年，降息與美國選舉將對股市產生深遠影響，投資人需保持警惕，密切關注國際市場變化，透過合理的投資策略和風險管理，在波動市場中找尋多方投資契機，以實現資產穩健增長。

（作者為國泰證券公司發言人、資深副總）

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