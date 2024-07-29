〈財經週報-投資觀點〉聯準會9月降息已成定局 美國總統大選出來攪局

聯準會主席鮑爾表示，高通膨已經不再是美國經濟面臨的唯一風險。交易員認為，9月聯準會確定降息。（路透）

■陳名喆

「高通膨已經不再是美國經濟面臨的唯一風險。」聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在出席國會參議院銀行委員會聽證會時指出。隔日，美國公布6月通膨率3.0%，連續三個月放緩且寫下2023年6月以來的新低水準，應證鮑爾的看法。至此，困擾美國經濟許久，甚至年初一度連續兩個月攀升的通膨問題，終於在美國當地房租持續放緩的壓低下取得進展。市場交易員更是提前定價，9月降息1碼的機率達93.6%、降息2碼的機率2.5%（截至7月22日）。亦即從交易員的角度來看，9月聯準會啟動降息基本上已板上釘釘，整年度則預估至少降息2碼、合計0.50%，較聯準會6月利率決策會議後所釋放出的降息次數多出1碼。

美9月可望降息 今年降息2碼

預估利率的調降，無疑是對經濟層面、金融市場，帶來正向刺激的效果︰一來是有望舒緩美國民眾借貸壓力、信用卡違約率攀升速度放緩，甚至進一步刺激民眾再次消費以及活化低迷許久的房市成交量；二來則是企業資金成本下滑，料將帶動企業擴大資本支出、發債投資，為即將到來的AI世代做足準備。最後更是在預估利率的調降，推升風險性資產的估值下，強化美國股票市場延續上半年好表現的期待，其中又以中小型類股料將從中受惠最深。統計7月11日美國公布6月通膨數據至7月19日期間，代表中小型類股的羅素2000指數上漲6.46%，同期間標普500指數則下滑2.29%。

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金融市場有一句真理是這麼說的「市場唯一不變的事，就是一直在變。」就當市場歡欣鼓舞迎接聯準會降息不確定性排除後，正如火如荼展開的美國總統大選，尋求連任的拜登總統（Joe Biden），於美東時間7月21日宣布退選後，再次攪亂市場一池春水。這其實也是金融市場迷人之處，考驗著投資人如何在瞬息萬變的市場，思考如何接招、重新擬定對策，最終調整資產配置部位、達到資產穩健增值的結果。尤其是早先美東時間7月13日，美國總統候選人川普（Donald Trump）遭槍擊，民調攀升、賭盤勝選機率一度接近7成，更讓川普政見從中受惠的包括但不限於的能源、健護、金融、國防等產業，成為近期市場熱門交易題材。

如今隨著拜登總統宣布退選，副總統賀錦麗（Kamala Harris）料將接手出馬角逐下，連帶民調、賭盤勢必又會出現變化，市場追逐的熱門交易題材也會同步跟著變動。因此，在追逐市場熱門題材同時，若能注入資產配置的觀念，適度納進信用評等較高的債券商品來平衡風險、降低波動，便能在時刻存在不確定性的金融市場持盈保泰，達到資產長期穩健增值的目標。

（作者為中國信託證券公司國際金融部經理）

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