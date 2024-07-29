〈財經週報-熱門族群〉巴黎奧運登場 運動休閒概念股鳴槍起漲

巴黎奧運加持，運動休閒類股相對抗跌，可望成為資金的避風港。（路透）

記者徐子苓／專題報導

上週大盤失守季線、單週重挫3.3%，不過在巴黎奧運開幕的加持下，運動休閒類股相對抗跌，上市運動休閒類股單週跌幅僅0.2%，成為資金的避風港，其中製鞋廠志強-KY（6768）、鈺齊-KY（9802）、自行車龍頭廠巨大（9921）上週漲幅分別為9.4%、5.2%、4.1%，表現不俗。

奧運、世足賽接連登場 志強受惠

受惠於巴黎奧運帶動的運動商機，多家製鞋廠、自行車廠、健身房業者今年皆看好7月奧運挹注的營運展望。志強-KY表示，和去年相比，今年拉貨力道轉佳，這和今年的奧運、明年的世界盃都有關係。尤其志強專攻足球鞋，足球相關賽事都會帶來正面影響。

請繼續往下閱讀...

志強主要為Adidas、Nike等知名品牌代工，對於Nike下修明年財測，志強表示Nike拉貨力道確有轉弱，但對於專注足球鞋的志強影響較小。

鈺齊-KY則步出營運低谷，第二季營收39.7億元、年減14.1%，繳出四個季度以來最佳表現，單季營收已明顯脫離今年首季的低點，稅後淨利4.1億元、年減34.4%，EPS為2.14元。鈺齊-KY量產代工家數已達50家，展望未來，該公司認為戶外運動休閒產業中長期會正向發展，目前多品牌接單的策略不變，並將積極開發新品牌。

巨大明年可望回復正成長

巨大上半年營收372.3億元、年減12.5%。巨大集團表示，歐美市場庫存逐漸去化，預估第三季可以回到健康水位。展望後市，在e-mobility（電動輔助自行車）、環保、運動三大趨勢下，預期明年可望回復正成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法