〈財經週報-本週熱點〉Q2經濟成長率約落在5%

外貿、內需持續暢旺，6月景氣燈號有望續亮黃紅燈，甚至不排除挑戰紅燈。（中央社資料照）

記者陳梅英／專題報導

受到凱米颱風來襲影響，國發會原本要發布的景氣燈號順延至29日，預期將續亮黃紅燈，甚至不排除挑戰紅燈；主計總處本週將發布第二季國民所得概估，在出口不如主計總處預期下，預估第二季經濟成長率大概落在4.89%至5.18%之間。

根據主計總處5月底預估，今年經濟成長率3.94%，較2月預測值3.43%上修0.51個百分點。其中，第一季GDP成長率為6.56%，初估第二季至第四季分別為5.18%、3.01%與1.39％，成長率呈現逐季衰退主要是基期緣故。

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由於第二季台灣出口1,147.3億美元，較主計總處預估少約47億美元，預期第二季經濟成長率可能會略微不如預期，但應不致於低於中央銀行預估的4.89%，推估將落在5%上下。

6月景氣燈號 可能續亮黃紅燈

另外，國發會將發布6月景氣燈號，在外貿、內需持續暢旺，勞動力表現也穩定下，預期6月景氣燈號有望續亮黃紅燈，此將為4月以來第三顆黃紅燈，甚至不排除挑戰紅燈。

根據國發會資料，5月景氣對策信號分數35分，與4月持平，距離紅燈門檻38分僅有3分之差。領先指標連續8個月走揚，同時指標連續14個月走升。

PMI可望連3個月擴張

國發會與中經院本週還將公布7月台灣製造業採購經理人指數（PMI），預期在景氣穩定復甦下，有望連3個月擴張。

中經院指出，6月PMI雖然自55.4跌回53.7，但仍在50以上，連2月擴張。其中，廠商未來6個月展望指數已連5月擴張，顯示經濟復甦仍在正常軌道上運行，惟地緣政治是下半年景氣復甦最大變數。

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