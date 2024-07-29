〈財經週報-半導體AI商機〉IC設計搶攻AI 全力衝刺邊緣運算

IC設計業股價與上半年營收

記者卓怡君／專題報導

AI（人工智慧）風潮來襲，其中人工智慧邊緣運算（Edge Computing）相關晶片成為各家IC設計業者最重要的研發方向，包括聯發科（2454）、鈺創（5351）、義隆電（2458）、創意（3443）、智原（3035）、晶心科（6533）等業者均朝邊緣運算相關領域全力發展。

邊緣運算是一種網路運算架構，運算過程盡可能靠近資料來源以減少延遲和頻寬使用，其實邊緣運算發展已有多年，但過去因為算力不足，一直未能發光發熱，直到生成式AI技術取得重大突破，呈現爆發性成長，手機、PC、汽車等各項裝置陸續導入AI，萬物皆AI的時代來臨，加速推動雲端運算（Cloud Computing）走向邊緣運算。

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邊緣運算全面興起，根據Business Insider資料顯示，2022年AI邊緣運算市場規模僅156億美元，但到了2029年，市場規模將大增至1,074.7億美元。

聯發科橫跨手機、汽車等AI領域

IC設計龍頭聯發科執行長蔡力行指出，聯發科是全球少數擁有廣泛、且可規模化的邊緣AI產品組合公司，橫跨智慧型手機、運算裝置、機器人及汽車等領域。AI邊緣運算未來將呈現爆發性成長，汽車、PC相關生成式AI應用一定比手機來得多，邊緣裝置AI用的越多，雲端資料應用也更多，雲端和終端彼此需要配合得當，才能充份發揮AI；聯發科已與全球生成式AI生態系夥伴緊密合作，持續為產業提供高性能且高效能的邊緣AI晶片解決方案，在AI無處不在的時代，聯發科處於極佳的位置，全力抓住成長機會。

鈺創董事長盧超群認為，因AI大趨勢帶動下，數據中心布局如火如荼拓展，帶動邊緣AI進一步延伸至各個層面，甚至包括國防和車用等應用市場，為了實現AI、邊緣運算，高速傳輸也是一大重點，邊緣運算市場龐大，對於台灣半導體業者來說，將是兵家必爭之地。

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