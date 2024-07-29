別上當！ 銀行業常見5詐騙態樣

銀行業常見詐騙態樣有5種。（路透）

〔記者陳梅英／台北報導〕金融總會在最新針對強化金融機構防詐報告中，彙整銀行業、證券期貨與保險業的詐騙常見態樣供民眾參考；其中，銀行業部分，有電話及簡訊、Email、網頁與社群媒體帳號、業務、匯款詐騙五種。

銀行業常見電話詐騙，通常是詐騙集團入侵盜取被害人的個資及交易資料，再竄改來電號碼，以協助被害人處理特定事件為由，誘騙操作網路銀行、行動銀行、ATM或輸入信用卡卡號及認證碼。

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詐騙集團也會偽冒銀行名義發送釣魚簡訊或郵件，例如「○○銀行通知，由於網路銀行系統升級，請用戶盡速驗證恢復使用權」等，要求客戶點擊假冒的網址進行身分驗證；另，民眾若收到手機簡訊、社群帳號貼文稱是銀行貸款部門，可提供高額度、低利借貸、免附財力就可申辦貸款，也要小心是詐騙。

還有利用假帳號在社群網站廣發例如速食店優惠餐券、國外票券、交通儲值、遊戲點數等內容的一頁式廣告，造成民眾根據頁面指示下單盜刷事件；或是假冒金管會、法院執行處、銀行等致電民眾，使用語音方式引導被害人轉接客服人員，並以凍結帳戶、身分遭冒用或涉及洗錢及其他刑事案件為由，轉接假警察製作筆錄，且強調偵查不公開，再要求被害人至超商收取傳真或以LINE傳送法院偽造公文，取信被害人後誘導將款項匯款至特定帳戶。

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