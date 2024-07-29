降租3成無效 北京辦公室空置率近18%

今年第二季北京辦公室整體空置率近18％，每平方公尺每日租金季減3.7％至9.23元人民幣。（美聯社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國經濟低迷、外資企業撤出，以及本國企業遷離，致使北京辦公室空置率達到一線城市最高水準，租金更較一年前砍三十％。分析師認為，由於中國經濟復甦不穩定，辦公室市場仍面臨挑戰，降租保租戶情況恐持續。

《南華早報》報導，中國房產信息集團（CRIC）公布報告指出，今年第二季北京辦公室整體空置率近十八％，每平方公尺每日租金季減三．七％至九．二三元人民幣（約四十一．八元台幣）。

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北京房仲業者馬曉雲說：「商務中心區的辦公室租金較去年下降二十％至三十％，因為經濟糟糕、外企紛紛撤離，企業又普遍陷入困境。」她說：「房東現在提供大幅租金折扣與慷慨的免租金期，以保住租戶，並填補不斷上升的空置空間；由於開發商不希望掛牌價太低，他們免除了幾個月的租金，以有效降低租戶成本。」

大型科技公司將辦公室遷離北京，也增加空置率。阿里巴巴集團近期就將北京總部遷至距市中心區二十二．五公里的產業園區，空出望京區逾十五萬平方公尺的辦公室空間；今年第二季，原聚集許多中國與國際集團的望京區及酒仙橋區，空置率季增二．二個百分點至二十四．五％，為北京市最高。

與此同時，北京商務中心區空置率上升至近二十％，位於該區、樓高六十二層的三星大廈（Samsung Tower）已將租金降至每平方公尺每日七．四元人民幣（約三十三．五元台幣），較該區均價九．一元人民幣低十八．七％；另還提供九個月的免租金期，遠高於該區其他商辦大樓平均三至四個月。

仲量聯行︰下半年租金進一步下滑

高力華北區研究董事陸明說：「房東之間主要的競爭焦點仍是價格，因為在當前環境下，租戶對租金非常在意，當空置率高於二十％，租金很難觸底反彈或維持穩定。」仲量聯行華北區研究主管米陽預料，下半年整體租金將進一步下滑。

大型國企配合紓解非首都核心功能政策，將總部遷往雄安新區也增加北京商辦空置率。易居中國研究院院長嚴躍進說：「傳統上，北京是政府機關中心與多數國企總部所在地，但現在開始轉變，北京房地產市場不能單從經濟角度來看，還必須納入政策與政治因素。」

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