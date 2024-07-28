凱米另類受災戶》旅遊不便險出國必備 條款模糊爭議多

國人出國投保「旅遊不便險」意願提高，刷卡買機票也多有免費「信用卡綜合保險」，但多年來因保單條款文字內容不夠精確、存在模糊空間，常發生理賠爭議。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕國人出國投保「旅遊不便險」意願提高，刷卡買機票也多有免費「信用卡綜合保險」，但多年來因保單條款文字內容不夠精確、存在模糊空間，常發生理賠爭議。

刷卡買機票附加險 理賠限「國外機場」

出國旅遊想要有不便險保障，刷卡買行程或機票是最便宜的方式。發卡行多將「信用卡綜合保險」作為持卡權益，就包含「旅遊不便險」，但因成本考量，基本保障「陽春」，例如班機延誤理賠僅限「實支實付」，上限八千元至一萬元，且多數提供保障範圍限制在「國外機場」、排除「自本國出發，而在報到前已確定之延誤或取消」等狀況。

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自行投保旅遊不便險就沒有「國外」限制，保障內容也可選擇「定額給付」或「限額理賠」。例如，選擇定額給付六千元，保單明訂班機延誤四小時給付一次，保險期間內最高二次，以這次颱風為例，二十四日改二十六日出發，因延誤超過八小時，產險公司將給付二次、共理賠一萬二千元；若投保「限額理賠」三萬元，則是在原定出發時間至正式出發之間，因班機延誤產生住宿、餐飲、往返機場交通等費用，可憑實際支出的單據「正本」，在限額內申請理賠。

但若是自台灣出發又投保限額型保險，因屬實支實付，人未出發卻硬要去住旅館、用餐、購買生活用品等，產險公司恐無法認同是必要支出，將直接拒賠。

颱風警報發布後 不受理承保

產險業者指出，民眾得先購買「旅平險」主約，才可附加旅遊不便險附約，且雖在出發前一小時仍可投保，但若已發布颱風警報，就不再承保警報發布後的旅遊不便險，直到警報完全解除為止，建議民眾在確定海外旅遊行程後盡早投保。

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