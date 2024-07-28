凱米另類受災戶 10億旅遊不便險爆理賠爭議

強颱凱米襲台，24及25日共取消或延誤近400個航班；產險業初估，已投保旅遊不便險人數約5至6萬人，其中逾半是台灣出發旅客，「實支實付型」保單能否理賠，恐掀爭議。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕強颱凱米襲台，兩天颱風假打亂國人暑期出國旅遊。根據民航局統計，二十四及二十五日共取消或延誤近四百個航班；產險業初估，已投保旅遊不便險人數約有五至六萬人、理賠逾十億元，其中逾半是台灣出發旅客，恐衍伸武漢肺炎後最大理賠爭議，特別是「實支實付型」保單，產險業成為另類受災戶。

業者指出，以往出國旅遊僅部分民眾投保旅平險，但疫情過後，除了旅平險、還會加保「海外突發疾病」及「旅遊不便險」，因保費便宜，又是產險業「獨賣」，業績因此暴增。

請繼續往下閱讀...

實支實付型能否理賠 有爭議空間

根據統計，產險今年上半年旅平險網路投保達二○二萬件、年增六十四％，網保六億二一○○萬元、年增六十三％。業界估計，富邦產險、新安東京海上及國泰產險排名前三大，估保費市占率超過六十五％；另刷卡買機票支付團費，發卡行也提供「信用卡綜合保險」，都有免費「旅遊不便險」保障。

根據保單條款，旅遊不便險保障包括旅程取消、班機延誤、旅程更改、行李延誤、行李損失及旅行文件損失；業者分析，班機延誤條件最寬鬆，只要搭乘的定期航班出發延誤達四小時以上，在取得航空公司證明後，就給予理賠。

颱風影響在於班機取消而非延誤，但又不算是旅程取消或旅程更改，因颱風過後又會安排起飛，多數產險業者會依據旅行業綜合險第二十三條，針對承保範圍均從寬解釋，只要「在保險期間內」、「乘客身分」、「班機延誤四小時以上」並「搭上替代班機」，就給予班機延誤理賠；但實支實付型保單，若尚未出發就接獲航班取消通知，並不會衍伸住宿、餐飲、交通等損失，是否能申請理賠，將有極大爭議空間。

業者私下指出，旅程取消、旅程更改若屬個人因素（如三等親過世），這與因颱風原航班取消之後再出發不同；至於滯留海外旅客、又有投保旅遊不便險，申請班機延誤理賠並無爭議。唯一例外是免費「信用卡綜合保險」，包括國泰產險、新安東京、兆豐保險、中信產險等，班機延誤保障範圍均限定「國外機場」或排除「台灣出發」，因此將無法申請理賠。

業者推估申請件數恐逾5萬件

業者推估將面臨申請件數恐逾五萬件，可說是防疫保單後，單一事件最多理賠案件申請，推估理賠恐逾十億元，但因主約旅平險損失率極佳，產險業還可扛得住。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法