中企鈦金屬涉造假 波音、空巴中鏢

美國聯邦航空局針對波音與空中巴士採購到仿冒鈦金屬展開調查，據悉該仿冒品來自一家中國供應商。圖為波音華盛頓州飛機組裝廠。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕路透二十六日披露，波音公司已要求供應商揭露二○一四年以來採購中國鈦金屬的資料，以擴大查核鈦金屬認證資料的真偽；鈦金屬被用於製造商用噴射機的部分零件，上月傳出美國監管單位針對波音與空中巴士採購到仿冒鈦金屬展開調查，據悉該仿冒品來自一家中國供應商，其提供造假的認證文件。

中國供應商鈦金屬認證疑造假

波音七月中旬致函供應商強調，「為了完全符合規範，我們擴大要求的範圍」，波音要求供應商在八月九日前提供相關文件細節；目前並不了解為何波音要求供應商提供十年前的中國鈦金屬採購紀錄。波音表示，「正持續與我們的供應商合作，確保每一個鈦零件都被適當紀錄」。

請繼續往下閱讀...

波音要求供應商提供10年採購紀錄

波音供應商勢必銳航空系統公司（Spirit AeroSystems）發言人布齊諾表示，該公司將遵循波音信函上的要求，「文件合規在航空業至關重要」。

空中巴士則表示，正在與有關單位合作，調查缺乏適當可追溯性的問題，預計將影響包括A二二○、A三二○和A三五○等項目供應商的少量鈦零件。

在航空領域，書面紀錄十分重要，監管機關堅持即使是微小的生產改變，也必須有明確的文件紀錄，以確保飛機的安全；而航空級鈦金屬的強度與輕量使其成為大型噴射機引擎、起落架等的理想材料；鈦金屬認證資料如同鈦的出生證明，詳細說明了鈦的質量、製造過程和來源。

美國聯邦航空局（FAA）表示，相關調查仍在持續進行，須釐清有多少架飛機使用了中國供應商提供的鈦金屬；歐盟航空安全局（EASA）則未回應詢問。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法