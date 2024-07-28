葉倫：新興國家更怕中國產能過剩

美國財政部長葉倫在G20財長會議指出，中國產能過剩傾銷亂象已從G7蔓延至新興市場國家，籲共同施壓北京，改變其經濟模式。（法新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕出席二十國集團（G20）財長會議的美國財政部長葉倫指出，包括一些G20國家在內的新興市場，與她一樣對於中國工業的產能過剩感到憂心，呼籲應該共同施壓北京，改變其經濟模式。

籲G20團結施壓 抵制北京低價傾銷過剩產能

路透報導，葉倫表示，對於中國過度投資製造業，並以廉價產品淹沒全球的憂心，從已開發的七國集團（G7）民主國家蔓延至其他國家，包括近期調高中國鋼鐵與電動車關稅、本屆G20財長會議主辦國巴西。

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跟進美歐 巴西調高中鋼鐵、電動車關稅

她強調，中國沒有接受其他國家與國際貨幣基金（IMF）的建議，透過增加消費者支出與服務需求等措施來振興經濟，反而將太多的國內生產毛額（GDP）投入先進製造業等投資，導致廉價中國產品湧向全球，然而中國經濟規模如今已龐大到無法透過該模式實現增長。

葉倫指出，全球許多國家不滿中國想主導製造業，因此其他國家的製造部門就得倒閉，因為中國想成為世界工廠，但其他國家並不願意這樣。

葉倫之前多次對中國製造業的產能過剩，尤其是電動車、鋰電池與乾淨能源領域提出擔憂，美國與歐盟也以中國過度補貼為由，對中國電動車加徵關稅，儘管如此，中國政府仍不收斂其行徑。

歐盟批北京大舉補貼

致中國低價電動車「淹沒」全球市場

日本經濟新聞報導，中國電池巨頭寧德時代二十六日向深圳交易所揭露財報顯示，今年上半年獲得三十八．四億人民幣（一七三．八億台幣）政府補貼、年增三十五％，而淨利年增十％，淨利增幅遠低於補貼增速；該公司去年全年獲補貼五十七．二億人民幣（二五八．九億台幣），在五千家獲補貼企業中居冠，而在前十大補貼企業中，有四家與電動車相關。

報導說，歐盟執委會主席馮德萊恩表示，中國對電動車產業的龐大補貼，形同人為壓低中國相關出口產品的價格，導致全球市場被中國低價電動車「淹沒」，這是加徵中國電動車關稅的主要理由。

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