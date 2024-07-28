〈財經週報-房租〉首季購屋負擔 22年來最沉重

今年第一季全國房價所得比加重至10.35倍、房貸負擔率高達44.3%，均為史上最沉重的一季。（中央社資料照）

記者徐義平／專題報導

根據內政部統計，今年第一季全國住宅價格指數持續上漲、季漲3.4%，為2012年第四季有紀錄以來，第四度出現季漲幅超過3%，也是有統計以來第4高漲幅；而今年第一季房價負擔能力統計，今年第一季全國房價所得比加重至10.35倍、房貸負擔率高達44.3%，均為2002年統計以來、22年來購屋負擔最沉重的一季。

房產業者指出，房價上漲也會帶動房租跟漲，現在台灣民眾不論買房、租屋的居住負擔都變得相當沈重，對於居住成本高漲階段，如何「有感」減輕負擔，政府應審慎思考。

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房租上漲 與升息關聯性高

房市專家何世昌分析，從主要國家近30年租金走勢來看，房租上漲與與升息的關聯性最高，而房價漲幅與租金漲幅的關聯度較有限，台灣租金走勢亦是如此；像2014年至2017年房價下挫，但租金仍走揚。若觀察房價與房租的漲幅，台灣近30年房價漲幅遠高於租金漲幅。房價與租金的最大共同點，或許就是漲多跌少。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這幾年包括連續升息、通膨與房價大漲反映租金投報，都帶動租金走揚；不過，即使房東成本增加，也要房客願意買單，終究還是回歸到市場供需，若租金一直上揚，背後可能代表供給不足。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，目前房租直接實價登錄仍有其難處，舉例來說，買賣有權狀、測量成果圖，謄本標示簿可以明確界定產權資訊，但租賃狀況就很多元，分租套房、雅房的產權範圍界線就不精確。

若租金持續上揚 可能代表供給不足

另，裝修、家具條件、租期、免租期、押金、公設、管理費、返還復原責任歸屬、罰則的差異條件很大，即便同一棟大樓，在不同樓層、區位、時間也會有極大不同，很難量化，絕非房型、屋齡可簡單分類，而且統計資料樣本少，不容易做出有嚴格意義的統計分析。姑且不論目前租賃實價登錄的管理、目的、效果、約束為何，但債權性質的租賃行為與物權的買賣行為不宜一概而論，在制度建立尚待完善階段，很容易被有心人操弄，影響市場秩序、傷害弱勢消費者，租賃實登更不應無限上綱到居住正義。

黃舒衛說明，比較各高房價國家、地區，有人提議可以學習新加坡建立公共組屋、公積金制度，一方面能確保住者有其屋，政府也能確保住房品質，另一方面也能建立國民儲蓄機制，等於是政府協助國民置產，對社會安定益有很大助益。

然而，新加坡90%土地為國有，台灣是一個以所有權為私人財產權核心的國家，政府所持有65%的土地，排除公用、公共設施、土地法第14條不得為私有之外的數量極少，執行資源、能力相當稀缺；因此，2015年「國民住宅條例」廢止後，僅能自建或仰賴市場力量以地上權、合建等權宜措施，優先強化社宅庫存量。他認為，未來市場公私、供需結構調整後，租金補貼適用、額度範圍宜逐漸縮減，降低補貼最後流入房東口袋卻無益提升租賃品質的現象。

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