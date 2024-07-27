AMD砸逾53億 在台設研發中心

美國晶片大廠超微（AMD）確定在台灣設立研發中心，圖為超微執行長蘇姿丰6月來台參加電腦展時演講。（ 歐新社）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國晶片大廠超微（AMD）確定在台灣設立研發中心！經濟部昨公告大A+計畫核定清單，AMD申請「全球研發創新夥伴計畫」，總經費達新台幣八十六．四億元，獲得經濟部補助三十三．一億元，AMD要自籌五十三．三億元。

經濟部公告大A+計畫核定清單

今年半導體科技九大巨擘CEO都來台參加台北國際電腦展，輝達執行長黃仁勳掀起AI（人工智慧）旋風，並表示將在台灣加碼投資，競爭對手之一的AMD動向也備受關注，經濟部於今年五月底低調透露AMD將在台設立研發中心，且確實有收到AMD申請補助。

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防排擠國內人才 限制來台人數

經濟部表示，AMD研發中心主要是開發AI軟硬體前瞻技術。經長郭智輝本週證實AMD提案都已核定，但僅說將補助經費三成，他強調，吸引外商投資固然重要，但要避免與國內業者產生人才的競爭排擠，已與AMD達成協議，以引進五十％的國外人才來台投資為目標，有要求AMD強化海外攬才與台灣產學研共創等條件。

多縣市招手 落腳地點不便代答

經濟部產業技術司昨正式揭曉AMD的前瞻技術與台灣研發中心計畫，期程為三年，計畫總經費為八十六．四億元，經濟部補助三十三．一億元，AMD自籌五十三．三億元。至於AMD研發中心多縣市都招手，確切落腳地點經濟部不便代替回答。

近年半導體等產業大廠相繼在台投資，輝達在台灣成立AI研發中心，於二○二一年已有經濟部「大A+計畫」支持，獲得補助六十七億元。

另經濟部今年四月也通過全球車用半導體領先廠商英飛凌在台設立研發中心，計畫規模十二億元，經濟部補助四．八億元，英飛凌將轉移新一代車用藍牙晶片技術到台灣研發，並生產與台灣產學研合作開發的創新汽車通訊晶片及解決方案，不僅可促成英飛凌在台投二十七億元，也帶動上下游產業產值達六百億元。

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