飆股幕後》自家高股息ETF加持 統一奔34年新高

6月底統一集團董事長羅智先表示，集團目前處在「歷史上前所未有的好機運」。（記者楊雅民攝）

記者楊雅民／特稿

台股加權指數昨天重挫752點，食品大廠統一（1216）企業卻躍為「防禦概念股」，股價一度逆勢攻上92.8元，創下自1990年6月以來的34年來新高，但股價開高走低，尾盤收在87.2元、下跌1.3元。

投信買超10萬張 成防禦概念股

統一台灣高息動能ETF（00939）6月3日起首次換股，成分股新增統一企業，帶動投信持續加碼買進，由於ETF換股作業能提早發動，統計投信自5月28日以來，累計買超統一達10.3萬張、外資則逢高調節，賣超5.6萬張，帶動統一股價從5月30日的76.6元的波段低點一路上漲，昨日上漲至92.8元，股價不到2個月最高漲幅逾2成。

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統一企業6月合併營收達549.83億元、年增17.04％，單月營收年增率已連續12月達兩位數的高成長，累計上半年合併營收達3208.73億元，年增19.37％，續創同期新高。第一季稅後淨利為55.34億元，年增10.6%，每股稅後盈餘為0.97元。

6月底統一集團董事長羅智先表示，集團目前處在「歷史上前所未有的好機運」。而且轉投資的統一超商（2912）全台總店數已衝破7000家，拉開與市場「老二」全家便利商店（5903）的距離，統一企業「母以子貴」跟著沾光。

此外菲律賓7-ELEVEn在菲律賓超商產業一家獨大，今年店數將達4000家，在1億人口的菲律賓市場中，可開店家數並由8000家上調至1萬家目標。

轉投資的家樂福接收楊梅倉庫火災以最高會計原則認列損失，加上接收過程營運停頓，出現營收衰退及虧損，不過今年可望由谷底翻升。

至於轉投資的統一中控今年食品及飲料業績同步成長，加上原物料價格平穩，產能利用率提高，今年營運也審慎樂觀。

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