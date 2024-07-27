創意估Q3營收減 毛利率上升

台積電旗下的設計服務廠創意昨舉行法說會，圖為創意總經理戴尚義。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電（2330）旗下的設計服務廠創意（3443）昨舉行法說會，展望第三季，創意預估營收將季減個位數百分點，委託設計（NRE）因上季基期高，營收將呈現雙位數下滑但仍可維持高檔水準，量產的營收預期跟上季持平；本季毛利率將季增數個百分點，全年營收將與去年持平，受惠NRE表現比預期好，毛利率約可年增幾個百分點。

對於法人關切台積電醞釀漲價一事，創意總經理戴尚義表示，台積電先進製程產能緊缺，創意已在搶明年產能，預期公司沒有能力可阻止漲價，但可勸客戶提早下單。創意因接獲一些新創公司的AI訂單，有助提高整體毛利率。

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創意受惠先進製程NRE貢獻，第二季營收67.2億元，季增18%、年增2%；毛利率30.55%，季增0.87個百分點、年增1.41個百分點；稅後盈餘9.07億元，季增37%、年增8.23%，每股稅後盈餘6.78元，創歷年同期新高。上半年稅後盈餘15.7億元，年減11.4%，但已賺超過一個股本，每股稅後盈餘11.72元。

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