權王重挫逾5% 台股大跌752.63點 創史上第2大跌點

台股昨日下跌752.63點，創史上單日第2大收盤跌點紀錄。（中央社）

〔記者歐宇祥／台北報導〕美國科技股連2日下挫，但台股恰逢颱風休市，昨日一次引爆，加權指數跳空開低，一度重挫近千點、摜破22000點關卡，電金傳全面下殺，權王台積電（2330）收盤重挫逾5%，加權指數終場收在22119.21點、下跌752.63點，創史上第二大跌點，成交量4915.05億元，痛失季線。

電金傳全下殺 痛失季線

台積電ADR大跌，昨日台積電補跌，開盤即跳空開低，盤中一度重挫逾6%，終場以924元作收、下跌55元，衝擊加權指數約450點，單日市值蒸發1.4兆元。鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）也一路在盤下匍匐，前50大權值股全倒，壓抑台股走勢。

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台積電領跌，昨上市櫃半導體族群表現為各類股中最弱勢，日月光投控（3711）財測不如預期，股價被打到跌停作收，而昨舉辦法說會的創意（3443）則先被看空、終場重挫逾6%。

近期輝達（NVIDIA）股價走疲，ODM廠與散熱等伺服器供應鏈股價也震盪。反倒是面板雙虎友達（2409）、群創（3481）受惠奧運將至，股價萬綠叢中一點紅，線纜、鋼鐵等災後重建概念股表現也不錯。

外資賣超846億 史上第3大

昨日外資大賣846.5億元，為今年第二大、歷史第三大賣超金額，投信買超82.6億元、自營商賣超208.9億元，三大法人合計賣超972.7億元；而昨外資台指期淨空單大增4586口，累計外資台指期淨空單為3.7萬口。

元大投顧認為，加權指數從高點回落速度快，昨日季線雖失守、但仍呈現上揚，多頭仍有反攻機會。野村投信表示，9月聯準會有較高機率啟動降息，本週起又是美國科技股法說會高峰期，AI與手機業務展望將是關鍵，可留意AI科技概念股，逢低佈局為宜。

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