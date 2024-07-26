凱米加持風速 風電出力達核三發電量

凱米颱風加持下，風電出力連兩天維持在200萬瓩上下。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕凱米颱風來襲，全台各地風力明顯偏強，西半部沿海地區有八至十級強陣風。台電指出，昨天風電瞬間出力在中午十二時三十六分來到二○○萬瓩的高峰，尚未突破最高紀錄，就已占整體發電比率的七％至八％，相當於核三廠的發電量。

台電說，風電出力近兩日維持在一七○萬瓩至二○○萬瓩上下，占整體發電比率為七．四％，發電量相當於核三廠。

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台電分析，前天風電瞬間出力落在二○○萬瓩上下，最低也有約一九○萬瓩，最高則來到二二○萬瓩，但還沒破紀錄，風電占整體發電比率約八％；昨日風電瞬間出力在凌晨時較低，約一四五萬瓩左右，但清晨六時起又再增強，來到一八○萬瓩、一九○萬瓩左右。

台電指出，颱風假連放兩天，商業服務業用電減少，連帶降低尖峰負載，昨預估尖峰備轉容量率十八．四六％，是「供電充裕」的綠燈，系統供電餘裕充足。

台電說，夏季相對風不強的情況下，風電發電量落在三十萬瓩至五十萬瓩，綠能發電主力為太陽光電，風力主場則是在東北季風盛行的冬季；但夏秋季若遇到颱風，風速偏強下，表現也會優於夏季平均表現。如果颱風風速過強，風機葉片會自動啟動保護機制，停止運作以確保機組安全。

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