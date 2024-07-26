自由日日shoot》中國消費急凍 內卷競爭

上海梅龍鎮廣場近日發出歇業通知，八月起歇業。（取自網路）

上半年百家企業、7千家名店關閉

上海梅龍鎮廣場的伊勢丹百貨在今年六月底因租約到期，終止了長達二十七年營運。（中央社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國經濟復甦乏力，內需消費急凍，上海知名大型購物商場梅龍鎮廣場近日發出歇業通知，光今年上半年，中國就有近七千家知名餐飲百貨商場與超市門市關閉，涵蓋逾百家企業；另因就業環境惡化，勞工更被壓榨，九九六（朝九晚九、每週六天）已不算血汗，被吹捧為「新質生產力」的新能源車行業，甚至出現八九六（朝八晚九、每週六天）的賣命工作模式。

上海梅龍鎮廣場八月歇業

上海梅龍鎮廣場的伊勢丹百貨今年六月底因租約到期，終止了長達二十七年營運；梅龍鎮廣場七月二十三日貼出歇業通知指出，梅龍鎮廣場含商場、辦公樓及地下停車場，除了美國駐上海總領事館外的其他商戶和租戶，均從八月一日起歇業，距離伊勢丹百貨結束營運還不到兩個月。

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上海胡姓居民接受「自由亞洲電台」訪問表示，近日他與朋友去上海知名的黃金十字路口「南京路和西藏路口」的某棟大樓吃飯，樓上餐廳少了三分之二，他家附近有好幾家大型超市也都關門了。他說，上海的淮海路以前叫霞飛路，這條街也很熱鬧，在上海人和外國人心中它的檔次比南京路還要高，以前這邊的外國人很多，現在商場的人非常少，非常冷清。

上半年餐飲註銷105.6萬家 已逼近去年全年家數

根據中國消費資訊服務平台「壹覽商業」統計，今年上半年中國有六六八二家餐飲百貨商場與超市門市關閉，涵蓋逾百家企業，包括沃爾瑪、永輝超市、大潤發等大型百貨超市，以及瑞幸咖啡、蜜雪冰城等知名連鎖餐飲店。另，「天眼查」統計，今年上半年中國餐飲相關企業註銷數量高達一○五．六萬家，已逼近去年全年註銷數量一三五．九萬家。

勞工更加血汗 996慘淪896

在中國，「內卷」被形容是在資源有限情況下，人們為了得到資源、而進行非理性的過度競爭，這不僅出現在商業競爭、更壓榨了勞工權益。

六月中旬起，中國各大社群出現電池龍頭廠寧德時代內部一篇「奮鬥一○○天施行八九六工作制」的貼文，要求員工每週工作六日及至少七十八小時，也就是每日得做足十三小時；隨後另一家自主品牌奇瑞汽車也出現八九六的工作要求。原因無非是新能源產業已進入「卷價格」環境，只有工作更卷、才能競爭力卷贏對手。

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