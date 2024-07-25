併購案衝擊外送人力 foodpanda出招穩軍心

Uber Eats宣布併購台灣foodpanda後，市場認為不論併購案通過與否，後者在台推動業務料將更加艱辛。（資料照）

外送員招募回歸正常水位

〔記者徐子苓／台北報導〕Uber Eats宣布併購台灣foodpanda後，市場認為不論併購案通過與否，後者在台推動業務料將更加艱辛，店家、外送員恐對加入或持續合作感到遲疑，甚至流失到競爭對手平台。foodpanda台灣總經理黃逸華近日坦言，新進外送員數量曾受到影響，但在營運團隊出招後，外送員招募已回歸正常水位。

台灣foodpanda先是在年初否認併購，不到兩個月卻成事實，黃逸華解釋，今年三月曾和德國總部確認，確實沒有洽談中的合併計畫，且母公司討論時並未讓子公司參與，因此五月的併購新進度也是當時才知道；但這也顯示，台灣foodpanda對併購並沒有話語權。

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外界關注併購案是否衝擊營運、流失合作夥伴？黃逸華坦言，這是她近期最關心的議題，在併購案公布後的第二、第三週，新加入的外送夥伴數字確實出現下滑；營運團隊馬上採取行動，提出裝備優惠和減免，並重啟很久沒舉辦的實體招募會，面對面和外送員溝通，減少疑慮，因此三週後外送員的招募就回穩到宣布併購前的水位。

黃逸華強調，目前併購案還在公平會初步審查階段，要審查多久、會不會通過，她都不知道，併購時程也不是團隊目前關注的重點，而是把日常營運做到最好，組織內部也並沒有因此精簡或調整。

市場也有傳言指出，就算台灣foodpanda這次賣不掉，還可以再找其他買家或甚至自立門戶，但針對這些猜測，黃逸華都沒有回應，僅表示靜待公平會決議。

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