3關鍵 台列Uber Eats全球前10大市場

台灣長期位居Uber Eats訂單總額全球前十大市場。（中央社）

基建佳幅員小、擁抱創新文化、外送需求大含金量高

〔記者徐子苓／台北報導〕Uber Eats砸九．五億美元天價併購台灣foodpanda，且總部高層來台時，多次提到對台灣市場的高度重視，這讓市場好奇，為什麼台灣能獲得青睞與注資？事實上，相較其他人口更多的市場，台灣表現相當亮眼，長期位居Uber Eats訂單總額全球前十大市場。

業界人士分析Uber Eats重視台灣的三個原因：第一，基礎建設佳且幅員小。台灣上網率超過八成，機車普及且國土面積不大，相較美國等幅員遼闊的市場，商家密集度高、送餐較便利，這些都是發展外送的先天優勢。

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第二，擁抱創新的文化。Uber Eats有些創新模式是由台灣團隊率先推動、試行，再提供其他市場參考，例如台味滿滿的「傳統市場」外送就是台灣搶頭香，讓用戶在家就能逛市場。Uber Eats跟全台數十個傳統市場合作設置接單台，用戶下訂後，接單台的專人就會到各攤商揀貨、打包，再交由外送員送到用戶手中。

第三，外送需求大且含金量高。不只訂單總額位居全球前十大，目前台灣每兩位活躍用戶中，就有一位是「Uber One」會員，在全球市場中表現最好。Uber One是跨平台的訂閱制方案，會員每月付一二○元，可同時享受Uber叫車優惠和Uber Eats外送免運費。

付費會員已成為平台的消費主力，Uber Eats台灣內部數據顯示，會員貢獻整體業績的比率，從二○一九年的十四％成長到二○二四年的七十五％，且會員平均每月訂單量是非會員的四．五倍，客單價更是一．四倍，顯示會員的含金量之高。

每週點餐用戶 年成長達29％

Uber Eats數據顯示，目前台灣業績仍高於疫情三級警戒時期，只是成長曲線已來到高原期，而公司策略是累積更多的重度使用者；據內部統計，每週都要點餐的忠實用戶正以每年二十九％的速度成長中，因此Uber Eats有信心，外送不僅持續成長，且重度使用者會越來越多。

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