東方明珠換台灣！ 經部規劃高值「精緻觀光」

經濟部長郭智輝透露，要將台灣觀光打造成一九九七年前「東方明珠」香港般盛況。圖為美食探險家菲爾（Phil Rosenthal）應美食節目邀請來台，大啖台灣米其林餐廳及各式夜市街頭小吃。（示意圖，中央社）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長郭智輝接受本報專訪時透露，要將台灣觀光打造成一九九七年前「東方明珠」香港般盛況，專攻醫美、養生大健康產業、時尚精品免稅區，及米其林美食等高附加價值產業，即升級版的「精緻觀光」；他說，「我的想法就是讓台灣可以取代過去的香港與新加坡」。

郭智輝預言，「十年後的台灣真的是不得了，絕對是全球響噹噹的國家」；尤其在商業服務業這塊，台灣專攻高檔服務，吸引全球富裕階層，但凡打造一個好環境，就能讓全球遊客願意駐足台灣，因「花若盛開，蝴蝶自來」。

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他舉例，正如冬天大量候鳥會來台避冬，為數約一百萬的俄羅斯富豪每年約有三個月會飛到南方國度避冬，包括中國海南島、泰國、越南等，只要讓一半的俄國富豪來台灣，驚人消費力就能刺激內需，「我們要想這個市場」。

至於如何發展台灣精緻觀光？郭智輝強調一個字「精」，即精準、精緻高雅，現今行銷醫美的國家就屬韓國、泰國、新加坡最成功，但台灣在氣候條件與外語能力有相對優勢，要推動台灣成為醫美觀光強國，吸引海外貴客都來台灣施作外泌體、醫美雷射等，這也是「境內關外」。

旅遊飲食方面，他指出，試想宜花東嘉南高屏七縣市都規劃山林區旅遊線，旅遊線上有米其林等級餐廳，遊客「聞香下馬」，如此品嚐美食的怡情養性之旅，「人是再遠都會去」。

此外，郭智輝也著眼要設立台灣「名品免稅區」、籌辦時尚秀，招手國際百大知名時尚品牌，來台販售就可享全球最低稅負，打造台灣成「吃美食、買名品」旅遊勝地，活絡台灣內需。

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