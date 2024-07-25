富豪搶「潤」出國 中奢侈品市場急凍

全球最大奢侈品業者LVMH集團指出，上半年收入低於市場預期，主要因為中國對奢侈品的消費低迷。（彭博）

LVMH上半年營收低於預期

〔編譯盧永山／綜合報導〕紐約諮詢公司Altrata發布最新報告指出，由於經濟低迷和房地產市場持續下跌，中國富豪（淨資產超過三千萬美元的個人）數量連續第二年減少；全球最大奢侈品業者LVMH集團說，今年上半年收入低於市場預期，主因就是中國對奢侈品的消費低迷。

Altrata公布二○二四年世界超級富豪報告指出，今年中國有四萬六○六○名超級富豪，合計淨資產五．二兆美元，低於二○二三年的四萬七一九○人和五．三兆美元；今年香港的超級富豪人數也較二○二三年減少○．四％至一萬二五四五人，合計淨資產一．四八兆美元。

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Altrata表示，香港與其他主要城市超級富豪人數增加的趨勢剛好相反，這是因為受到最近幾年的政治動盪，以及中國對香港加強控制影響，香港的成長潛能一直在減弱，不僅傷害投資人信心，也影響超級富豪的流入；中國股市跌不停，也衝擊到香港富豪的投資報酬率。

LVMH指出，今年第二季不包含日本在內的亞洲市場營業額大幅減少十四％，較第一季跌幅六％更加擴大，而集團整體營收成長放緩至一％，低於市場預估的二．八％。

多年來，中國消費者是全球奢侈品行業的成長引擎，因中國富裕階層不斷增加，在國內外大肆購買昂貴的服飾和飾品。但中國政府近來嚴厲打奢，在社群平台狂曬名牌包炫富的網紅帳號相繼被封，加上經濟不佳，也打擊奢侈品銷售。

瑞士鐘錶大廠Swatch、英國風衣製造商Burberry與德國時尚品牌Hugo Boss上週均表示，在中國市場面臨嚴峻的形勢；卡地亞（Cartier）母公司法國歷峰集團也指出，中國市場的銷售額下降。

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