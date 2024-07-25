北市商辦租金創高 空置率亞太第4低

今年第二季北市頂級辦公室租賃每月每坪約3279元、創下歷史新高，空置率僅6.4％，居亞太區第4低。（資料照）

Q2頂級辦公室每月每坪租金3297元、空置率僅6.4％

〔記者徐義平／台北報導〕台灣躍居全球AI（人工智慧）之島，相關科技業加碼投資，推升北市辦公室租賃需求持續增溫。根據商仲業者調查，今年第二季北市頂級辦公室租賃每月每坪約三二七九元、創下歷史新高，空置率僅六．四％，居亞太區第四低。

瑞普萊坊調查，目前亞太區辦公室空置率前三低依序為首爾的一．五％、東京四．三％及新加坡五％，台北市六．四％排名第四，屬於亞太區前段班；雖然調查未顯示上海等中國主要城市空置率，但市場推估高達一成五到二成以上。

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市場估上海等空置率逾20％

瑞普萊坊顧問暨市場研究部總監江珮玉指出，即便未來幾年台北市辦公室新增供給量持續放大，但因疫情期間陸續有舊辦公大樓推動重建，可望出現辦公室遷徙潮，在一增一減情況下，實際空置率可維持低於十％的健康狀態。

根據調查，台北市中心今年將陸續啟用的新辦公大樓，包括寶紘敦南商業大樓、國泰松江商業大樓、遠雄大巨蛋、上海銀行總部與元大銀行仁愛總部等，合計新增供給近四萬坪，年底還有皇翔台北廣場及金星大樓即將交屋，全年預計新增供給達五．五萬坪。

江珮玉分析，近幾年台北市危老、都更加速，且多數鎖定產權單一的老舊辦公大樓，重建後以規劃住宅為主，等同於老舊辦公大樓退出市場供給，加上近幾年完工的新辦公大樓，很大比例是集團企業自用為主，例如去年完工的陽信銀行總部大樓、今年啟用的上海銀行總部及元大銀行仁愛總部大樓等，能夠挹注租賃市場供給相對有限。

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