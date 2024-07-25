房市價量齊揚從業人員奔7萬新高

今年第一季「不動產營業員」與「不動產經紀人」任職人數雙雙創下統計以來新高，合計全國至少7萬人從事房地產買賣服務。（資料照）

〔記者徐義平／台北報導〕房市價量齊揚，吸引就業人口湧入。根據內政部不動產資訊平台最新統計，今年第一季「不動產營業員」任職人數達五．八七萬人，「不動產經紀人」任職人數逾一．一萬人，雙雙創下統計以來新高，合計全國至少七萬人從事房地產買賣服務。

房仲證照可分為「不動產經紀人」與「不動產營業員」二種，若簡單區分，「不動產經紀人」具備獨立開店資格，一家仲介店一定要有一張經紀人執照才可以開店，及具有相關文件簽章權；「不動產營業員」雖具備一般不動產買賣資格，但不能開店，也不具備簽章權。

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根據最新統計，二○二一年第一季，全國不動產營業員人數約四．四六萬人，到了今年第一季增至五．八七萬人，三年來增加一．四一萬人，增幅逾三十一％；房產業者指出，營業員就業人數與房價上漲一向成正比。

若觀察房仲、代銷家數，今年第一季仲介備查家數五○一○家、較上季減少九家，而二○二三年第四季仲介備查家數高達五○一九家，不但是統計以來首度突破五千家，更創下新高；代銷備查家數今年第一季有八八七家，創統計以來新高，對比二○二一年第一季的七一五家，三年增加一七二家、增幅約二十四％。

房市專家何世昌指出，仲介備查家數雖然略減，但仍在歷史相對高檔，意味著「僧多粥少」依舊存在，所幸房價持續走升，仲介成交單筆佣金較以往更多，才足以支撐店頭營運；但因今年房市需求增加，中古屋待售量急遽下滑，仲介業者已面臨開發不易問題。至於代銷家數大增，恐與預售屋禁止轉售帶來的業者「獨賣效應」，帶動預售市場熱賣有關。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛指出，去年一月立法院三讀通過「平均地權條例」修正案後，當月營業員人數減少一二一人，出現二○二○年二月疫情爆發以來首度負成長，經紀業許可家數也首見個位數展店慘況，顯見房產買賣業與房市景氣榮枯有密切關係。

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