看好台灣創新潛力 AOP持續交流合作

國際罕見疾病照護先驅AOP創辦人兼董事Dr. Rudolf Widmann（AOP提供）

本報記者／專訪

AOP創辦人兼董事Dr. Rudolf Widmann接受本報專訪時強調，該公司有許多值得尊敬的台灣朋友，少數藥華藥高層行為不應被認為是所有台灣人做生意的方式，仍樂觀看待未來與台灣生技產業的合作。

Q：在訪談最後，我們還是必須強調AOP將根據所學到的經驗提出積極的解決方案。AOP正在採取哪些措施，確保這個承諾能轉化為實質進展？對於未來有什麼樂觀的展望？

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A：對我們所有人來說最重要的是：一起為病患創造更美好的未來。AOP會在雙方互信、尊重的前提下，保持開放態度歡迎任何商業合作機會。

儘管面臨挑戰，我們仍樂觀看待未來與台灣生技產業的合作。

我們有許多值得尊敬的台灣朋友，少數藥華藥高層的行為不應被認為是所有台灣人做生意的方式。我們了解台灣在過去幾十年對生技產業的投入，就如同自一九八○年代以來對半導體產業的努力一樣。我們有著讓醫療水準更進步，並一同改善病患生活的共同目標。我們的合作將一起克服所有障礙。這也是我進行此專訪的原因。

我們重視亞洲尤其是台灣的創新潛力，希望台灣的公司可以一起加入我們的旅程，同時我們也希望成為台灣未來願景的一部分。AOP與一般大藥廠不同的合作方式，會更適合亞洲的生技創業夥伴。過去我們積極參與，現在也是如此。Besremi®是一個成功的案例，我們真誠地希望與台灣生技產業共同創造一個成功的未來。

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