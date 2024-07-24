AOP嘗試和解 藥華藥未提具體建議

國際罕見疾病照護先驅AOP創辦人兼董事Dr. Rudolf Widmann（AOP提供）

本報記者／專訪

AOP創辦人兼董事Dr. Rudolf Widmann接受本報專訪時提到，AOP嘗試解決相關爭議，並提出如何繼續良好夥伴關係的提議，藥華藥雖然多次對外表示會尋求與AOP的和解，但其實從未提出具體建議。以下是專訪主要內容︰

Q：

在美國，藥品的上市許可是藥華藥擁有而不是AOP；能告訴我們為什麼嗎？

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A：

其實這也是爭議的一部分。在AOP針對Ropeg的臨床開發期間，藥華藥開始對MPNs感興趣。由於他們只向我們授權了特定的地區，他們當然可以自行在AOP擁有的權利之外開發Ropeg。從我們的角度來看，藥華藥僅想要利用AOP的研發成果來減少自己藥品開發的成本和風險。藥華藥許多的要求其實已經超出了合約範圍。

此外，藥華藥要求的數據資料並不在AOP申請歐盟上市許可的資料內，甚至是AOP本來就沒有的。藥華藥向我們要求這些額外資料時，我們多次提供，以協助藥華藥去分析並提供這些另外的資料給FDA，幫助藥華藥自己在美國的商業活動。對於藥華藥把AOP的善意視為理所當然，我們覺得很困惑。

Q：

您提到與藥華藥的法律爭議對您的產品上市的影響，這樣的爭議或仲裁帶來了繁重負擔；AOP和藥華藥是否嘗試過要和解？

A︰

過去，AOP嘗試解決相關爭議，並提出如何繼續良好夥伴關係的提議，藥華藥雖然多次對外表示會尋求與AOP的和解，但其實從未提出具體建議。

有一次，一位負責主持台奧友好小組且德高望重的奧地利國會議員，他不希望這場不必要的爭執傷害台灣與奧地利之間的關係，便曾經邀請藥華藥的高層與我們進行一場誠摯的和解討論。會議上，藥華藥管理高層林國鐘和詹青柳聲稱他們有意進行和解，並在會面前早已發送了一份和解提議。但實情是我們並未收到任何和解提議。而在會議當場，我們希望藥華藥重新寄送，然而，在會議後仍然沒有收到任何文件。

二○二二年藥華藥再度聯繫我們，聲稱會請一位台大國發所的張志銘教授帶著和解提議進行和解討論。而該教授抵達維也納後，向我們坦承他手上沒有任何提議，甚至還打電話向藥華藥管理高層詢問提議內容，最終還是沒有任何方案。藥華藥甚至在電話中對我們說，AOP對他們未來的成功與否並不重要。

這對一個合作夥伴來說是非常冒犯的，畢竟我們曾幫助藥華藥重新定位Besremi®的適應症，也曾借出數據協助他們在美國獲得上市許可。

為了希望消除雙方文化的隔閡，我個人努力地嘗試與藥華藥的管理階層建立私誼。當時我親自邀請藥華藥的管理團隊，參加我們的年度會議，慶祝Besremi®的里程碑、並介紹我們在美歐合作的意見領袖給藥華藥管理階層；我個人和我的太太也邀請林國鐘到奧地利參與維也納愛樂的活動。

不論從企業政策、商業邏輯或公司治理的角度來看，藥華藥的行為難以理解。撇開過去不談，藥華藥假如對外聲稱為了股東利益和病患的權益想要和解，藥華藥或許應該認真地看待他對大眾的承諾，真誠地提出有意義的和解提議。令人沮喪的是，我們甚至聽到該公司高層私底下指控AOP種族歧視的傳聞，這對於來自極重視人權、開放和多元的歐洲製藥公司而言，是極度不可思議的。

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