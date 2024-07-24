國際罕病照護先驅》合作藥華藥波折 AOP創辦人說分明

AOP創辦人兼董事Dr. Rudolf Widmann（AOP提供）

本報記者／專訪

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH（下稱AOP）是國際罕見疾病照護先驅，在全球擁有十五項產品的上市許可，近年來，AOP積極佈局亞洲市場，透過策略合作協助亞洲生技公司，尤其是台灣的公司拓展至歐美市場，以促進台灣生技產業的發展。本報獨家專訪AOP創辦人兼董事Dr. Rudolf Widmann，他也首次透露與台灣生技廠商合作的波瀾。以下是專訪主要內容︰

Q：您提到Besremi®在歐洲市場的推出是成功的，「儘管有一些情況」，指的是哪些情況？

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A：這是我們與藥華藥爭議的一部分。當時歐洲藥品局針對我們的新藥申請開了綠燈，藥華藥卻突然想要終止合作。二○一七年九月在波士頓的一次會議上，藥華藥管理高層的建議大幅度偏離原始的合約，並試圖要我們接受大幅提高後的原料藥價格，這些要求從來不存在於原始的合約，我們拒絕這樣的要求。

非常快地，藥華藥便單方面終止了合約（與藥華藥的主張不同，仲裁庭和德國最高法院最後都確定藥華藥不法地終止合約，雙方應該回歸原始的合約條款），導致我們上市的時間大大延遲。當時，藥華藥並沒有履行原始合約中的相關條款，在考慮相關未來的商業風險和不確定性下，AOP遺憾地只能採取相當保守的產品上市策略，包含後續其他適應症的開發，像是原發性血小板過多症（ET）。

此事件造成的實際損失其實就是第一次仲裁的重點，也是目前正在進行的仲裁焦點。坦白說，如果沒有這些爭議，我們本來在市場表現會更加出色，這也會直接增加藥華藥的分潤權益。畢竟歐洲銷售量的增加也會帶給藥華藥在分潤收入的增加。

不瞞你說，時至今日，我們仍不了解為何藥華藥突然終止合約，導致引起不必要的仲裁來破壞我們的合作關係，這麼做不但損害藥華藥的盈利，也冒著風險損害他們股東的利益。

Q：這次合作有哪些風險，這些風險是如何分攤？

A：這個合作對於藥華藥而言，風險相形之下小多了。他們已經擁有自己的原料藥，如果他們對AOP在MPNs領域的概念構想不確定，他們可以將生產外包，不必自行建造自己的製程設備。

但對AOP而言，卻必須承受極高的風險。在Besremi®的案例中，AOP其實是從頭開發一個新的適應症，驗證一個新的概念，光是在這個單一適應症的直接投資就超過七千萬歐元，而臨床研究的成功與否也無法預測。尤其在罕病領域，研究開發有更多的挑戰，每名患者的臨床研究成本也高很多。

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